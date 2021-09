Calcio

Allegri verso Juventus-Sampdoria: "Scudetto? Inter, Napoli e Milan favorite, ha ragione Sacchi"

SERIE A - Alla vigilia della sfida di campionato contro la Sampdoria allo Stadium, il tecnico della Juventus parla in conferenza stampa: "In questo momento siamo in ritardo di classifica e abbiamo perso molti punti".

00:01:26, un' ora fa