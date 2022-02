Calcio

Allegri: "Vlahovic con Haaland e Mbappé è tra i più bravi. Zakaria giocatore intelligente"

SERIE A - Il tecnico della Juventus parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona all'Allianz Stadium e incorona l'attaccante serbo, grande colpo di mercato dei bianconeri: "Ha fatto molti gol e ha caratteristiche che non avevamo, ci serviva. Gli obiettivi non cambiano: dobbiamo entrare nei primi quattro posti, questa è la parte più importante della stagione".

