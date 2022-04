E’ una volata «asimmetrica», come il calendario. Ogni tappa regala sorprese. Reduce dalla vittoria di Bergamo, il Napoli era di corvée al Maradona , con la Fiorentina. Quinta sconfitta casalinga dopo Atalanta, Empoli, Spezia, Milan. Sia chiaro: non ha perso Luciano Spalletti; ha vinto il coraggio di Vincenzo Italiano.

Ismael Bennacer, Ante Rebic, Zlatan Ibrahimovic. Tutti fuori. Il Toro di Ivan Juric è squadra tosta, contro la quale è complicato spalmare buon calcio. Aveva rimontato la Juventus, bloccato l'Inter. Il Milan veniva da tre 1-0 (Napoli, Empoli, Cagliari) e dallo 0-0 con il Bologna. Lo 0-0 di Torino lo lascia in testa , ma solo virtualmente. Comincio da Stefano Pioli e dalla grandinata:.

Zlatan Ibrahimovic affronta Arthur Theate durante Milan-Bologna Credit Foto Getty Images

L’ha fatta il Diavolo, la partita. Una partita ispida, senza rime baciate, i granata a uomo, Theo Hernandez, Rafael Leao e Alexis Saelemaekers (un disastro) a mendicare sentieri praticabili, scartabellando fra le scarne mappe di Franck Kessié e Sandro Tonali. Tiri in porta, due: di Davide Calabria all’inizio e di Tonali alla fine. Con Etrit Berisha sempre sul pezzo.

Non è più il Milan di Napoli, solido e ficcante, è un Milan che affida al possesso la via più sicura, anche se noiosa, per ribellarsi alle assenze, a punte che non pungono, a scorte di fantasia ridotte ai minimi storici. I reticolati e il pressing costringevano Brahim Diaz a buttarsi sulle briciole. Per i centravanti era notte grama: Olivier Giroud disarmato da Bremer , Andrea Belotti imbottigliato da Fikayo Tomori, e comunque più dentro al Bronx del francese. Conta il «giuoco», per carità, ma sono poi i giocatori che lo calibrano., è un Milan che affida al possesso la via più sicura, anche se noiosa, per ribellarsi alle assenze, a punte che non pungono, a scorte di fantasia ridotte ai minimi storici.

Olivier Giroud Credit Foto Getty Images

Meglio nella ripresa, il Toro: più audace, meno ingessato. Gira e rigira, è stata di Mike Maignan la parata più seria (su Mergim Vojvoda). Juric cercava scintille: le ha chieste a Josip Brekalo e Sasa Lukic, non le ha avute. Ha celebrato, in compenso, l’oscar della notte: Bremer.

Quando la sfida diventa un rodeo che non riesci a domare, serve il numero del singolo. Di Leao, per esempio. O di Theo. Qualche folata, il primo; qualche volata, il secondo. Marcatissimi. Segnare la miseria di tre reti in cinque gare riga le geometrie, ammacca il morale, sgonfia le ambizioni. La staffetta tra Brahim Diaz e Junior Messias non ha sollevato né polvere né polverone. Pioli, altri non aveva. Cruciale la defezione di Bennacer: era in gran forma, è la bussola che, in piena emergenza, sa farsi fionda, come documentano i gol a Bologna e Cagliari, entrambi decisivi.

Nell’ingorgo di un campionato così lento ed equilibrato, e a sei giornate dal termine, la classifica torna a essere «bugiarda»: Milan 68, Inter e Napoli 66. Balla il recupero di Bologna, che Simone Inzaghi onorerà il 27 aprile. Miglior attacco e miglior difesa, l’Inter. Galvanizzata dal derby d’Italia, strappato con le unghie degli episodi, ha liquidato il Verona: per metà al galoppo e per metà al trotto, con turbolenze moleste ma ben gestite. Nel caso del Milan, scrivere di sprechi avrebbe un senso se producesse occasioni. Non le fabbrica più. Parliamo, allora, di braccino corto. Dovuto, soprattutto, a limiti di organico che la bacchetta del mister può, al massimo, mascherare. Non certo eliminare. Se sarò smentito, «mi corrigerete».

