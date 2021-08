Senza Lukaku, ormai in partenza con destinazione Chelsea , l'Inter disputa una buona prova contro il Parma (privo di Buffon) e vince 2-0 in amichevole al Tardini. Chiuso il primo tempo a reti bianche, i nerazzurri di Simone Inzaghi sfondano nella ripresa grazie alle reti di Brozovic (59') e Vecino (69'). Buona prova di Lautaro Martinez e Satriano, Barella colpisce un palo.

Lautaro vicino al gol nel primo tempo

Calciomercato 2020-2021 Dzeko ha detto sì all'Inter: Icardi nel mirino della Roma 4 ORE FA

Avvio su ritmi lenti, poi l'Inter accelera e crea diverse occasioni da rete. Lautaro ci prova di testa al 10' ma spedisce alto, si fa vedere anche Satriano e Colombi si salva in tuffo. L'occasione più grossa capita sui piedi di Lautaro al 38': l'argentino, servito da Satriano, ha a disposizione una sorta di rigore in movimento deviato in corner da Balogh. Pericoloso anche Skriniar di testa al 44' con un colpo di testa respinto in qualche modo da Colombi, sulla ribattuta Lautaro spreca.

Lautaro Martinez durante l'amichevole Parma-Inter - Stagione 2021-22 Credit Foto Getty Images

Palo di Barella, poi segnano Brozovic e Vecino

Anche la ripresa si apre con un'occasionissima per l'Inter: cross di Perisic dalla sinistra e gran conclusione di Barella che si stampa sul palo a Colombi battuto. Al 59' il risultato si sblocca: Colombi dice no a Lautaro, l'argentino riconquita il pallone e lo serve a Brozovic che insacca con un piattone sotto la traversa per l'1-0 Inter. Due minuti più tardi il raddoppio sembra cosa fatta: Satriano calcia a botta sicura ma Colombi si oppone, sul pallone si avventa Barella che non riesce a coordinarsi per il tap-in. Il raddoppio è nell'aria e arriva puntuale al 69': traversone dalla sinistra di Dimarco e colpo di testa vincente di Vecino. Satriano a un passo dal tris al 71': incornata diretta nell'angolino, Colombi ci arriva anche stavolta. Il risultato non cambia più fino al 90': è 2-0 Inter.

Marcelo Brozovic, a segno nell'amichevole Parma-Inter - Stagione 2021-22 Credit Foto Getty Images

Inter, da Lotito a Eriksen: Inzaghi si presenta in 300 secondi

Calciomercato 2020-2021 L'agente di Lautaro rassicura: "Resterà all'Inter" 5 ORE FA