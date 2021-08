La Lazio di Sarri gioca una buona prova e batte 1-0 il Twente a Enschede in amichevole: a realizzare il gol del successo è Ciro Immobile (con la fascia di capitano sul braccio) che al 3' pesca l'angolino con un bel diagonale di destro su assist di Milinkovic-Savic, sugli sviluppi di un'azione nata dai piedi di Felipe Anderson. Lo stesso centrocampista serbo, ispiratissimo e tra i migliori in campo, sfiora il raddoppio al 12' con una conclusione che finisce di poco a lato. Da segnalare l'infortunio di Akpa-Akpro, costretto a rimanere negli spogliatoi nell'intervallo a causa di un colpo rimediato in un contrasto di gioco poco prima dello scadere dei primi 45 minuti di gioco.

I risultati delle altre amichevoli del 7 agosto

Serie A Allegri: "Barça-Juve è sempre speciale. Dybala resta a casa" UN' ORA FA

Sassuolo-Vicenza 3-1 (7' Haraslin, 24' rig. Diaw, 51' Boga, 53' Raspadori)

Udinese-Empoli 1-0 (43' aut. Viti)

Fiorentina-Espanyol 4-2 dcr (0-0 al 90')

Sampdoria-Verona 1-0 (46' pt. Murillo)

Maiorca-Cagliari 1-0 (40' Rodriguez)

Sarri: "Pressione? Non che al Chelsea o alla Juve ce ne sia meno..."

Serie A Atalanta ko 2-0 nell'amichevole contro il West Ham 3 ORE FA