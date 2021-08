Il Milan esce sconfitto dal test amichevole contro il Valencia al Mestalla. I rossoneri, alla quarta uscita del loro pre-campionato , disputano una buona prova ma non pungono: al 90' finisce 0-0 e si va ai rigori dove ad avere la meglio sono gli spagnoli (decisivo l'errore di Krunic). Nel primo tempo annullato ingiustamente un gol a Leao. Principio di rissa in campo nel finale dopo un brutto fallo di Krunic ai danni di Gaya.

Nel primo tempo annullato un gol a Leao

Pioli conferma Pobega titolare a centrocampo con Daniel Maldini trequartista di sinistra alle spalle dell'unica punta Leao. Buon Milan nella prima parte di gara. I rossoneri approcciano il match con la giusta intensità e vanno vicini al gol già al quarto d'ora quando Castillejo, liberato da un filtrante di Brahim Diaz, può sparare verso la porta: il suo sinistro, però, è debole e Mamardashvili blocca senza problemi. Ci prova anche Ballo-Touré al minuto 39: sinistro di poco alto su servizio di un vivace Diaz. Poco prima del riposo gol annullato al Milan per un fuorigioco di Leao che in realtà non c'è.

Rafael Leao in azione durante l'amichevole Valencia-Milan - Stagione 2021-22 Credit Foto Getty Images

Brahim Diaz vivace e pericolosissimo

Cinque cambi all'intervallo: entrano Tatarusanu, Saelemaekers, Gabbia, Krunic e Kalulu, escono Maignan, Maldini, Tomori, Tonali e Romagnoli. Avvio di ripresa col brivido per il Milan: Correia approfitta di un'indecisione di Gabbia e Ballo-Touré e ha lo spazio per calciare in porta, ma Tatarusanu c'è. Palla gol clamorosa per i rossoneri al 60': Leao dalla sinistra mette in mezzo per Brahim Diaz che calcia a colpo sicuro, ma è straordinaria la risposta di Mamardashvili.

Brahim Diaz in azione durante l'amichevole Valencia-Milan - Stagione 2021-22 Credit Foto Getty Images

Ai rigori è fatale l'errore di Krunic

La partita del numero 10 finisce qui: Pioli passa al 4-4-2 e sostituisce Diaz, Ballo-Touré, Conti e Leao con Theo Hernandez, Calabria, Rebic e Giroud. Il ritmo del match cala sensibilmente. Nel finale si scaldano gli animi dopo un fallo di Krunic su Gayà, ma rimane quello l'unico episodio degno di nota dell'ultima mezz'ora: finisce 0-0 e si va ai rigori. Il Valencia va a segno con tutti i suoi 5 uomini (Manu Vallejo, Gomez, Guedes, Esquerdo e Hugo). Per il Milan trasformano Giroud, Calabria e Rebic, ma risulta fatale l'errore di Krunic che calcia a lato. Il trofeo Naranja va al Valencia.

Come cambia il Milan con Olivier Giroud

