Secondo quanto riporta gazzetta.it, l'amichevole che l'Inter aveva in programma contro l'Arsenal a Orlando. in florida, non si disputerà.

A quanto pare, infatti, i Gunner hanno annullato la loro trasferta negli USA a causa dell'alto numero di positivi tra le proprie file.

In Florida è in programma la Florida Cup, che doveva essere un quadrangolare con la presenza anche dell'Everton e dei colombiani dei Millonarios di Bogotà.

Queste ultime due hanno confermato la loro presenza, quindi è possibile che il quadrangolare si trasformi in triangolare.

