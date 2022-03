Il ritrovato Scudetto dell'Inter a interrompere la scia vincente della Juventus è valso ad Antonio Conte la Panchina d’oro per la stagione 2020-2021. E’ il tecnico salentino, attualmente in forza al Tottenham, il più bravo di tutti. Questo almeno secondo i colleghi, come sempre unici protagonisti delle votazioni di questo premio. Conte è stato votato da una quasi maggioranza totale, che ne ha indicato la preferenza con uno schiacciante 86% dei voti. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina si è così espresso: "Si tratta di un riconoscimento prestigioso e in un calcio in continua evoluzione, auspico che questi grandi allenatori siano da sprone e da esempio per le nuove generazioni, soprattutto nel campo della formazione e dell’aggiornamento costante".

Per Conte la Panchina d’Oro non è una novità. Con questo successo si tratta del quarto titolo in carriera per l’ex allenatore tra le altre di Juventus, Inter e Nazionale. Oltre a quelle da considerare anche una Panchina d’Argento e uno speciale premio consegnatoli nel 2018, conquistato dopo la vittoria in Premier League ottenuta col Chelsea alla sua prima stagione in carriera all’estero.

Il premio è stato consegnato a Conte direttamente nella sede del suo attuale club, il Tottenham: "Sono felice perché si tratta di un premio datomi dai colleghi tecnici. Desidero condividere questo riconoscimento con lo staff e con i giocatori che mi hanno accompagnato nel percorso della scorsa stagione all’Inter".

Alessio Dionisi Panchina d'Argento

La Panchina d’Argento è stata vinta dall’attuale allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, che un anno fa ha condotto l’Empoli alla promozione chiudendo il torneo al primo posto. Per la Serie C, premiato un altro tecnico capace di ottenere la promozione al termine di un campionato esaltante: Cristiano Lucarelli alla guida della Ternana. In Serie A femminile, Rita Guarino ha chiuso con la Panchina d'Oro il suo ciclo alla Juventus (quattro scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe).

