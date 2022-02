Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Muriel. All. Gasperini

Squalificati:

Indisponibili: Ilicic, Miranchuk, Zapata

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Ceppitelli, Goldaniga; Bellanova, Baselli, Marin, Grassi, Dalbert; Pereiro, Pavoletti. All. Mazzarri

Squalificati: Joao Pedro

Indisponibili: Altare, Carboni, Ceter, Nandez, Rog, Strootman, Walukiewicz, Zappa

Dove vedere Atalanta-Cagliari in tv e streaming

La sfida Atalanta-Cagliari verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

L'Atalanta ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Cagliari, segnando nove reti e subendone tre: solamente contro il Parma (sei), la Dea ha una striscia aperta di successi più lunga nella competizione.

Atalanta e Cagliari non pareggiano una partita di Serie A dal gennaio 2013 (1-1 con autogol di Canini e rete di Stendardo) - da allora nove successi bergamaschi e sei rossoblù nelle 15 gare successive.

Il Cagliari ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di Serie A in casa dell'Atalanta (completa una sconfitta nello scorso campionato), tanti successi esterni quanti quelli registrati in tutte le restanti 23 sfide fuori casa contro la Dea nella competizione (5N, 15P).

Dopo gli 0-0 contro Inter e Lazio, l'Atalanta potrebbe registrare tre pareggi di fila in Serie A per la prima volta dal maggio 2017, mentre non ha mai inanellato tre pareggi a reti inviolate nella sua storia nella competizione.

Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 12 trasferte di Serie A (2-1 sulla Sampdoria a inizio gennaio), parziale in cui ha mancato l'appuntamento con il gol ben otto volte - in generale infatti, solo il Torino (sei) ha realizzato meno reti fuori casa dei sardi (sette) nel campionato in corso.

Questa sfida vede affrontarsi la squadra con più interruzioni alte di sequenze avversarie in questa Serie A (Atalanta 410) e quella che finora ne ha effettuate meno (Cagliari 249), considerando tale dato come il numero di sequenze avversarie, con tre o meno passaggi, terminate 40m o meno dalla loro porta.

Da una parte l'Atalanta è la squadra che ha subito meno gol da palla inattiva nella Serie A in corso (cinque), dall'altra il Cagliari quella che ne ha incassati di più (19) - i bergamaschi tuttavia hanno segnato solo tre reti da palla ferma (record negativo al pari del Torino), tutte su calcio di rigore.

Luis Muriel ha trovato il gol in tutte le ultime tre sfide di Serie A contro il Cagliari: nella competizione solo contro Torino e Udinese è andato a segno in quattro presenze consecutive - contro i sardi è arrivata inoltre la prima partita del colombiano con rete e assist in un singolo match della competizione (Cagliari-Lecce del febbraio 2012).

Mario Pasalic ha preso parte a tre gol nelle ultime tre presenze di Serie A contro il Cagliari (due reti, un assist) - il centrocampista croato è a quota otto reti in questo campionato, a meno uno dal suo record in una singola stagione nella competizione (nove nel 2019/20).

Il Cagliari dovrà fare a meno di João Pedro, squalificato per questo match - i sardi non avranno quindi a disposizione il giocatore di questo campionato che ha partecipato in percentuale a più reti per la propria squadra - infatti l'attaccante rossoblu, tra gol (10) e assist (quattro), ha preso parte al 64% delle reti del Cagliari in questa Serie A, meglio di qualsiasi altro giocatore (secondo Berardi con il 49%).

