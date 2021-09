Atalanta-Fiorentina, partita valida per la 3a giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo sabato 11 settembre alle ore 20.45.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Ilicic. All. Gasperini

Serie A Atalanta, infortunio Muriel: "Lesione di non lieve entità" 19 ORE FA

Squalificati: De Roon

Indisponibili: Hateboer, Muriel

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cerofolini

Atalanta-Fiorentina, dove vederla in tv e streaming

La sfida Atalanta-Fiorentina verrà trasmessa da DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre)

Statistiche Opta

L’Atalanta ha vinto 30 delle 116 partite giocate contro la Fiorentina in Serie A (37N, 49P): soltanto contro Lazio e Bologna (36), i bergamaschi hanno conquistato più successi.

L’Atalanta ha vinto le ultime tre partite di Serie A contro la Fiorentina; i nerazzurri non sono mai arrivati a quattro successi di fila contro i viola (tre anche nel 1942).

L’Atalanta ha vinto due delle ultime tre partite casalinghe contro la Fiorentina (1N), ottenendo così tanti successi quanti nelle precedenti 11 gare interne con i viola (4N, 5P).

Questo potrebbe diventare solo il terzo campionato di Serie A in cui Gian Piero Gasperini non perde alcuna delle sue prime tre partite stagionali, dopo lo scorso con l’Atalanta e il 2009/10 con il Genoa (tre vittorie in entrambi i casi).

Considerando anche l’ultima giornata dello scorso campionato, l’Atalanta non è andata a segno in due incontri casalinghi consecutivi in Serie A per la prima volta da ottobre 2018 (tre in quell’occasione).

La Fiorentina ha vinto l’ultima gara di Serie A contro il Torino e potrebbe infilare due successi consecutivi in un singolo campionato di Serie A, per la prima volta da agosto 2020.

L’Atalanta ha effettuato cinque tiri nello specchio nelle prime due partite di questo campionato: più conclusioni soltanto della Salernitana (quattro). Nelle prime due partite dello scorso campionato i bergamaschi ne contavano 13.

L’ultima rete di Josip Ilicic in Serie A è arrivata proprio contro la Fiorentina, nell’aprile 2021; il fantasista dell’Atalanta ha realizzato cinque reti in 10 sfide contro la sua ex squadra nel massimo campionato, trovando in media un gol ogni 135 minuti contro i viola.

Giacomo Bonaventura ha giocato 99 partite con la maglia dell’Atalanta in Serie A, realizzando 14 gol nel periodo – contro i bergamaschi ha realizzato tre reti, inclusa una doppietta, ma nessun gol nelle ultime quattro sfide.

Dusan Vlahovic è uno dei soli cinque giocatori ad aver trovato almeno 18 gol nel 2021 nei top-5 campionati europei assieme a Robert Lewandowski (29), Lionel Messi (23), André Silva (20), Erling Haaland (20) e Kylian Mbappé (18); una delle sue sei marcature multiple nel massimo campionato è arrivata contro l’Atalanta, lo scorso aprile.

