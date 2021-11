Gian Piero Gasperini che centra la terza vittoria consecutiva e festeggia il rinnovo di contratto. Al termine della partita è lo stesso Luca Percassi ad annunciarlo. Ecco le parole dell'ad nerazzurro: Atalanta forza 4 contro il Venezia con un super Pasalic (tripletta) e con il primo gol in Italia di Koopmeiners. Un momento d'oro perche centra la terza vittoria consecutiva e festeggia il rinnovo di contratto. Al termine della partita è lo stessoad annunciarlo. Ecco le parole dell'ad nerazzurro:

"In mattinata abbiamo formalizzato il prolungamento di contratto con Gasperini. Abbiamo trovato il tempo per farlo ed è fino al 2024, con opzione per il 2025. Questa è la dimostrazione che Gasperini crede nel nostro progetto e che l'Atalanta crede nel proprio allenatore. Siamo felici di annunciarlo dopo un'importante vittoria in casa".

Le parole di Gasperini

"L'accordo c'era da tempo, ora l'abbiamo siglato. Ma non è altro che il ringraziamento, da parte mia, verso quest'ambiente che mi sta dando grandi soddisfazioni. Non è solo una scelta calcistica, ma la dimostrazione di un feeling che ormai va avanti da tempo".

