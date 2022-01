Dopo la vittoria ai supplementari sul gong in Supercoppa Italiana contro la Juventus, che ha regalato alla truppa di Simone Inzaghi il primo trofeo della stagione, l’Inter torna in campo per affrontare l’ostica trasferta al Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini (qui la DIRETTA SCRITTA ). Handanovic e compagni proveranno a consolidare il proprio primato in campionato e mettere pressione su un Milan impegnato lunedì sera contro lo Spezia mentre la Dea cerca un successo per rientrare nella corsa scudetto e portare potenzialmente a 4 punti (con una gara in meno) il margine sul Milan. Queste scelte dei tecnici per il big match della 22ª giornata di Serie A.