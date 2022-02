Massimiliano Allegri: Atalanta-Juventus, match valido per la 25a giornata di campionato, é terminato 1-1 al Gewiss Stadium di Bergamo. Decisive le reti di Malinovskyi e Danilo ( QUI LE PAGELLE ). Ecco le parole di

"Sarebbe stato un dispiacere perdere una partita ben giocata tecnicamente. Abbiamo sbagliato molti passaggi, perso due palloni importanti e De Ligt si è immolato per due volte. Il secondo tempo è stato buono come il primo, abbiamo avuto un’occasione noi e poi è stato bravo Malinovskyi. Ma noi ci abbiamo creduto e l’abbiamo ripresa con Danilo che ha fatto una partita straordinaria".

Ad

Sulla corsa Scudetto

Serie A Atalanta-Juve 1-1, pagelle: Malinovskyi spacca in due la partita UN' ORA FA

"Lo dico da settembre, per me lo vince l’Inter. Con tutto il rispetto per Milan e Napoli. Ieri è stato un passaggio importante per l’Inter. Lo ha detto anche Spalletti che sono i più forti. Non gufo, è così. Loro superiori a noi? In questo momento sì, noi abbiamo perso troppi punti all'andata. Avessimo 4 punti in più ci divertiremmo. Meglio il miglior attacco o la miglior difesa? Credo che in testa ci sia il miglior attacco e la seconda miglior difesa. Ad eccezione della Juve di Sarri che aveva subito 45 gol vince sempre la miglior difesa".

Su Vlahovic

“Deve rimanere sereno, non innervosirsi se in partita non gli riescono certi numeri. E’ giovane, ha 22 anni, c’è tempo per crescere”.

Sull'assenza di Zakaria

"Ho visto McKennie molto bene, era fresco e avevo bisogno di gamba e corsa, lui e Rabiot hanno fatto bene".

Allegri: "Uno come Vlahovic ci mancava, ha portato entusiasmo"

Serie A Atalanta-Juventus, moviola: Szczesny non era da rosso, il perché 2 ORE FA