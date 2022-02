Va in scena al Gewiss Stadium la supersfida tra Atalanta e Juventus, che mette in palio punti fondamentali per la corsa Champions. La squadra di Gian Piero Gasperini è reduce dalla delusione per l'eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia per mano della Fiorentina, mentre i bianconeri hanno staccato il pass per le semifinali battendo 2-1 il Sassuolo al termine di una partita molto sofferta. In campionato l'Atalanta ha pareggiato le ultime due partite contro Inter e Lazio (0-0 in entrambe le occasioni), mentre la Juve in Serie A non perde dal 27 novembre scorso quando si arrese proprio ai bergamaschi (0-1 allo Stadium, gol di Zapata). Arbitra l'incontro Massimo Mariani della sezione di Aprilia.

Atalanta-Juventus: le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1) - Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Muriel, Boga. All. Gasperini

JUVENTUS (4-3-3) - Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri

ARBITRO: Massimo Mariani della sezione di Aprilia.

