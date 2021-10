Per il Milan, e per Stefano Pioli in particolare, giocare contro l'Atalanta a Bergamo ha un sapore intenso, particolare. Nelle ultime due stagioni, infatti, il Gewiss Stadium ha fatto da cornice a due partite che hanno lasciato un segno profondo nella storia recente del club rossonero, in negativo e in positivo. Le date da ricordare sono il 22 dicembre 2019 e il 23 maggio 2021 : due giornate durante le quali Bergamo ha cambiato il destino del Diavolo.

Lo 0-5 e un tracollo storico

Alla guida del Milan da soli due mesi, durante i quali ha raccolto ben poche soddisfazioni, Stefano Pioli affronta la trasferta contro l'Atalanta del 22 dicembre 2019 con la speranza di chiudere bene l'anno e regalare un Natale sereno ai tifosi. Speranze che si rivelano tremendamente illusorie perché sul campo accade l'incredibile: la Dea di Gasperini domina la gara con facilità irrisoria, vince 5-0 e rifila al Diavolo una delle sconfitte più pesanti della sua storia . Per il Milan la mazzata è tremenda e sia per Pioli (non in discussione) che per la dirigenza è il momento di prendere atto del fallimento di un progetto tecnico. Di lì a pochi giorni la squadra cambia pelle: dal mercato di riparazione arrivano Ibrahimovic, Kjaer e Saelemaekers, mentre Rebic (fino a quel momento oggetto misterioso) trova sempre più spazio e si impone a suon di gol. Lasciano Milanello, tra gli altri, sia Suso che Piatek ovvero due terzi dell'attacco titolare fino a quel momento. Una rivoluzione tutt'altro che silenziosa ma inevitabile, e che darà i frutti sperati.

Il tabellone del Gewiss Stadium di Bergamo con il risultato finale di Atalanta-Milan del 22 dicembre 2019 Credit Foto Getty Images

Il tabellino di Atalanta-Milan 5-0

Bergamo, 22 dicembre 2019

ATALANTA-MILAN 5-0

ATALANTA: Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens (88' Hateboer), Ilicic (80' Muriel), Malinovskyi, Gomez (88' Freuler). All.: Gasperini.

MILAN: G. Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez (46' Calabria), Kessié, Bennacer, Bonaventura (65' Piatek), Suso (85' Castillejo), Leao, Calhanoglu. All.: Pioli.

ARBITRO: Federico La Penna della sezione di Roma 1.

GOL: 10' Gomez, 61' Pasalic, 63' Ilicic, 72' Ilicic, 83' Muriel.

Il doppio rigore di Kessié e la festa Champions

Per il Milan inizia letteralmente una nuova era. Pioli passa gradualmente al 4-2-3-1, un modulo che - dopo la pandemia di Covid-19 che ferma il campionato da marzo a giugno 2020 - inizia a dare soddisfazioni sia in termini di risultati che di qualità di manovra. Ed è proprio con questo modulo, seppure con interpreti diversi per 5/11 rispetto al quel drammatico 0-5, che i rossoneri tornano a Bergamo il 23 maggio 2021, un anno e mezzo dopo la figuraccia. Stabilmente nei primi 4 posti della classifica per quasi tutta la stagione, Pioli si gioca la qualificazione alla Champions all'ultima giornata: serve una vittoria, proprio su quel campo. Ci pensa Kessié, con due rigori trasformati in maniera impeccabile, a mettere la firma sul successo del Milan e a riportarlo nell'Europa che conta dopo 7 anni di assenza. Il classico cerchio che si chiude.

I giocatori del Milan esultano dopo il successo sull'Atalanta del 23 maggio 2021 Credit Foto Getty Images

Il tabellino di Atalanta-Milan 0-2

Bergamo, 23 maggio 2021

ATALANTA-MILAN 0-2

ATALANTA: Gollini, Toloi (87' Palomino), Romero, Djimsiti, Maehle (79' Pasalic), De Roon, Freuler (87' Mirancuk), Gosens, Malinovskyi, Pessina (46' Muriel), Zapata. All.: Gasperini.

MILAN: G. Donnarumma, Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Bennacer (61' Krunic), Kessié, Saelemaekers (79' Dalot), Diaz (61' Meité), Calhanoglu, Leao (79' Mandzukic). All.: Pioli.

ARBITRO: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

GOL: 43' rig. e 93' rig. Kessié.

