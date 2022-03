Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Kooopmeiners, Pessina; Muriel. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Toloi, Ilicic, Zapata

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Elmas, Insigne; Mertens. All. Spalletti

Squalificati: Osimhen, Rrahmani

Indisponibili: Di Lorenzo, Meret, Ounas, Petagna, Zielinski

Atalanta-Napoli, dove vederla in tv e streaming

La sfida Atalanta-Napoli verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

L’Atalanta ha vinto quattro delle ultime sei gare di campionato contro il Napoli (1N, 1P), incluse le due più recenti; solo tra 1997 e 1998 i bergamaschi hanno ottenuto tre successi di fila in Serie A contro i partenopei (tre 1-0 di fila).

Dopo aver mancato il gol per tre gare di fila contro il Napoli tra il 2009 e il 2010, l’Atalanta ha segnato in 19 delle ultime 21 partite disputate contro i partenopei in Serie A - tra le avversarie affrontate almeno 10 volte nel periodo (dal 2011/12), contro nessuna la squadra campana ha mantenuto meno volte la porta inviolata (2/21).

Napoli e Atalanta non hanno pareggiato nessuna delle ultime sei gare di campionato giocate al Gewiss Stadium: a bilancio tre successi per parte, gli ultimi due in favore dei bergamaschi.

Dopo aver vinto sei partite consecutive di Serie A tra novembre e dicembre, l'Atalanta ha ottenuto solo tre successi nelle ultime 12 (5N, 4P); in particolare nel periodo, cioè dal 18 dicembre ad oggi, la Dea ha segnato in media 1.2 gol a partita, contro il 2.2 registrato nella prima parte di stagione.

Il Napoli ha ottenuto 34 punti in 15 trasferte in questo campionato, risultato raggiunto dai partenopei solamente nel 2017/2018 dopo altrettante gare esterne (39 punti in quel caso); infatti, i partenopei hanno perso appena una partita giocata lontano dal Diego Armando Maradona in questa Serie A (10V, 4N), lo scorso 21 novembre contro l’Inter (2-3).

Il Napoli (21) e l’Atalanta (17) sono due delle tre squadre che nel 2022 hanno effettuato più conclusioni in seguito ad un recupero offensivo in Serie A (completa il Milan, a 18).

L'Atalanta ha segnato con 18 giocatori diversi in questo campionato, più di ogni altra squadra e un record assoluto per i bergamaschi in una singola stagione di Serie A; l’ultima formazione che ha fatto meglio è stata il Sassuolo, con 19 nel 2018/2019.

L’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel ha segnato quattro gol in questo campionato e in una singola stagione di Serie A non si ferma a quota quattro reti dal 2014/15, stagione giocata a metà tra Sampdoria e Udinese - contro il Napoli ha realizzato tre reti nel massimo campionato, inclusa la sua prima marcatura, il 3 dicembre 2011 con la maglia del Lecce.

Il Napoli in questo campionato ha vinto il 70% delle partite in cui ha giocato Victor Osimhen (14/20), mentre ha ottenuto solo il 50% dei successi nelle gare senza di lui (5/10); la media punti scende da 2.3 a 1.7 - oltre all’attaccante mancherà anche Amir Rrahmani: il Napoli ha vinto tutte le tre partite di questo campionato senza di lui.

L’attaccante del Napoli Dries Mertens ha partecipato a sei gol (quattro reti e due assist) nelle ultime sette gare da titolare contro l'Atalanta in Serie A, mentre era rimasto a secco di partecipazioni nelle precedenti quattro.

