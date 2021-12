Atalanta-Roma, match valido per la 18esima giornata di Serie A, è terminato con il punteggio di 1-4. Per i giallorossi di José Mourinho sono andati a segno Abraham (doppietta), Zaniolo e Smalling. Alla Dea di Gasperini non basta l'autorete di Cristante per il momentaneo 1-2. La partita è stata arbitrata da Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica Fantacalcio.

Le pagelle dell'Atalanta

Juan MUSSO 5 - Incolpevole sui primi due gol della Roma, decisamente rivedibile sull'1-3. La palla scodellata da Veretout non era di semplice lettura, ma aveva tutto il tempo di uscire. Nel finale si inchina anche a Abraham.

Rafael TOLOI 5 - Da una sua leggerezza nasce il gol che indirizza la partita. Fuori posizione anche sul gol di Smalling. La grinta non gli manca, ma il pomeriggio è da dimenticare in fretta.

José Luis PALOMINO 5,5 - Forse il meno peggio nella linea difensiva della Dea, ma al di sotto della sufficienza. La Roma per vie centrali sfonda troppo facilmente e lui ha la sua parte di responsabilità.

Berat DJIMSITI 4,5 - Sorpreso e molle sul gol di Abraham, bruciato da Zaniolo nell'azione dello 0-2. Unica nota positiva della sua gara il destro a giro che esalta Rui Patricio. Gasperini lo toglie dopo poco più di mezz'ora per cambiare la Dea.

dal 34' Luis MURIEL 6 - Rianima l'Atalanta propiziando l'autorete di Cristante nel recupero del primo tempo. Sufficienza stiracchiata perché per il resto si vede davvero pochissimo.

Hans HATEBOER 5 - Poco incisivo, non trova mai il fondo e risulta piuttosto impreciso anche con il pallone tra i piedi. Ancora in ritardo di condizione, nella ripresa alza un po' il ritmo ma combina poco.

dal 78' Davide ZAPPACOSTA s.v. - In campo nel finale, ha poche chance di mettersi in mostra.

Marten DE ROON 5 - Meno mastino del solito, a centrocampo lascia qualche buco di troppo in mezzo e la Roma ne approfitta sia in avvio di gara che nell'ultima mezz'ora.

Remo FREULER 6 - Merita la sufficienza perché, pur senza strafare, gioca in maniera ordinata cercando di dare una mano anche là davanti.

Giuseppe PEZZELLA 5 - Qualche tentativo sulla sinistra, ma non ha lo spessore di Maehle. E Zaniolo quando accelera dalla sua parte lo fa soffrire non poco.

dal 78' Joakim MAEHLE s.v. - Entra quando ormai la partita è indirizzata sul binario giallorosso. Non giudicabile.

Mario PASALIC 5 - Piuttosto in ombra, stranamente non riesce a entrare nel vivo del gioco. Pomeriggio di enorme sofferenza.

dal 64' Aleksej MIRANCHUK 5,5 - Poco ispirato e poco concreto, con lui in campo la musica per la Dea non cambia.

Josip ILICIC 5 - Prova decisamente opaca dello sloveno, che tocca sì tanti palloni ma spesso non li gestisce con la necessaria lucidità. Gasperini lo lascia a riposo negli spogliatoi dopo l'intervallo.

dal 46' Ruslan MALINOVSKYI 5,5 - Non un grande impatto sulla partita. Mette a dura prova i nervi di Gasperini con qualche scelta non proprio lucida. Qualche buon pallone crossato a centro area e poco altro

Duvan ZAPATA 6 - Duello fisico senza esclusione di colpi con Smalling. Tantissimo lavoro per la squadra. Il VAR gli cancella un gol sporco. Non molla mai.

All. Gian Piero GASPERINI 5 - Giornataccia anche per lui. Non convince nell'undici iniziale e nemmeno con le sostituzioni. È sembrato un po' in confusione, può capitare anche a uno come lui.

Duvan Zapata in ginocchio, Atalanta-Roma, Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 7 - Primo tempo super con almeno tre interventi da applausi, nella ripresa è meno sollecitato ma si fa trovare sempre pronto. Per poco non arriva anche sulla deviazione di Cristante. Sicuro e reattivo tra i pali.

Gianluca MANCINI 7 - Prestazione molto positiva, sia in marcatura che nelle letture. Molto buona l'intesa con Smalling. Non regala niente.

Chris SMALLING 7,5 - Tiene a bada Zapata usando fisico ed esperienza. Gladiatorio nella ripresa quando l'Atalanta schiaccia il piede sull'acceleratore e attacca senza sosta. Firma il 3-1 con un inserimento perfetto e una deviazione di stinco.

Roger IBANEZ 7 - Veloce, attento e con un ottimo senso della posizione. Tiene botta anche fisicamente fino all'ultimo ricorrendo, quando serve, anche alle maniere forti.

Rick KARSDORP 6,5 - Molto bene in fase difensiva, contiene senza problemi le avanzate degli esterni della Dea. E si fa notare anche per qualche accelerazione là davanti.

Jordan VERETOUT 7,5 - Confeziona gli assist al bacio per i gol di Zaniolo e Smalling, propizia anche il poker. Corre in mezzo al campo inseguendo avversari e intercettando palloni. Benissimo in entrambe le fasi, uomo ovunque.

dal 91' Marash KUMBULLA s.v. - Entra nel recupero, non giudicabile.

Bryan CRISTANTE 6,5 - Buon lavoro di filtro davanti alla difesa, non fa cose straordinarie ma detta i tempi della manovra e dà equilibrio. Deviazione sfortunata sul tiro di Muriel che sarebbe finito nettamente fuori.

Henrikh MKHITARYAN 6,5 - Lavoro molto prezioso di raccordo in mezzo al campo. Poco presente dalla trequarti in su, ma esegue alla perfezione i compiti che Mourinho gli ha assegnato.

dall'88' Riccardo CALAFIORI s.v. - In campo per pochi minuti, non giudicabile.

Matias VINA 6,5 - Ha gamba e lucidità. Copre la sua fetta di campo con grande diligenza senza commettere nessun tipo di errore.

Nicolò ZANIOLO 7,5 - Se sta bene fisicamente diventa imprendibile. Inventa lo 0-2 con un geniale colpo di tacco a metà campo e va lui stesso a concludere l'azione. Esce stremato a metà ripresa, stremato. Che partita!

dal 70' Eldor SHOMURODOV 6 - Mette lo zampino nella rete dell'1-4 con una bella sgroppata sulla destra. Entra con la testa giusta.

Tammy ABRAHAM 8 - Sblocca la partita dopo meno di un minuto con un gran gol, un mix di determinazione e tecnica. Dialoga con i compagni, si abbassa spesso a prendere palla. E blinda il risultato con un destro sotto l'incrocio. Monumentale.

dal 91' Edoardo BOVE s.v. - Entra nei minuti di recupero, ingiudicabile.

All. José MOURINHO 7,5 - Partita preparata alla perfezione. Il gol lampo di Abraham lo avvantaggia, ma la vittoria è sacrosante e meritatissima. Successo pesante che potrebbe rappresentare la svolta della stagione.

