Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Muriel, Zapata. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ilicic, Maehle, Pezzella

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Dragusin, Fazio, Gyomber; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Ranieri; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola

Indisponibili: M. Coulibaly, Mousset, Radovanovic

Dove vedere Atalanta-Salernitana a in tv e streaming

La sfida Atalanta-Salernitana verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

Nelle tre sfide tra Atalanta e Salernitana in Serie A è stata realizzata una sola rete (Duván Zapata nella gara di andata); finora le altre due squadre contro cui i bergamaschi non hanno subito gol nel massimo campionato sono Frosinone (quattro partite) e Ternana (due).

L’Atalanta ha vinto tutte le ultime otto partite contro squadre neopromosse in Serie A segnando almeno tre gol in sei di queste; per i bergamaschi si tratta già di una striscia record contro squadre provenienti dalla Serie B nel massimo campionato.

L’Atalanta ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sette partite casalinghe contro squadre neopromosse in Serie A e non ci è mai riuscita per otto volte di fila (sette anche tra dicembre 2014 e febbraio 2017).

Se consideriamo il solo 2022, Atalanta e Salernitana hanno raccolto gli stessi punti in Serie A: 17 per entrambe in 15 gare giocate (cinque formazioni hanno raccolto meno punti rispetto a bergamaschi e campani in questo anno solare).

L’Atalanta in casa non vince da quattro partite di Serie A (2N, 2P): non arriva a cinque gare di fila interne senza successi nel massimo torneo da marzo 2016 (sette in quel caso, con Reja in panchina).

Per la prima volta in Serie A la Salernitana ha vinto tre partite di fila; l’ultima squadra neopromossa capace di ottenere quattro successi consecutivi in Serie A è stata la Juventus nell’aprile 2008.

La Salernitana ha vinto le ultime due trasferte di campionato, un solo successo in meno rispetto a quelli ottenuti nelle precedenti 52 gare esterne di Serie A (3V, 10N, 39P).

Nessuna squadra ha segnato più gol su calcio di punizione diretto rispetto alla Salernitana in questo campionato; quattro reti, due delle quali di Simone Verdi - l’Atalanta dall’altra parte non ha subito ancora una rete da punizione diretta.

Dopo aver fornito un solo assist in 10 partite di campionato contro squadre neopromosse in Serie A tra settembre 2016 e novembre 2019, Luis Muriel ha partecipato a 15 reti nelle ultime 11 (nove gol, sei passaggi vincenti).

Simone Verdi ha fatto il suo esordio in Serie A proprio contro l’Atalanta, il 30 settembre 2012 con la maglia del Torino; il giocatore della Salernitana è andato in rete nell’ultima trasferta di campionato contro l’Udinese e non trova il gol per due gare esterne di fila in Serie A da dicembre 2017 (in quel caso contro Milan e Chievo, con la casacca del Bologna).

