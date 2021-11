Atalanta-Spezia, match valido per la 13a giornata di Serie A, si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo, sabato 20 novembre alle ore 15.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Ilicic, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

Indisponibili: Gosens, Hateboer, Lovato

Squalificati:

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Kiwior, Bastoni; Sala, Kovalenko, Maggiore; Strelec, Nzola, Gyasi. All. T. Motta

Indisponibili: Hristov, Agudelo, Sena, Bourabia, Sher, Reca

Squalificati: Nikolaou

Atalanta-Spezia, dove vederla in tv e streaming

La sfida Atalanta-Spezia verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

L'Atalanta ha ottenuto quattro punti in due partite contro lo Spezia in Serie A, grazie a un pareggio a reti bianche e un successo per 3-1 al Gewiss Stadium - lo 0-0 è arrivato in un sabato del girone d'andata.

Con 22 punti in 12 giornate, l'Atalanta ha eguagliato la sua miglior partenza in Serie A a questo punto della stagione, registrata altre quattro volte nell'era dei tre punti a vittoria (la più recente nel 2019/20).

L'Atalanta subisce gol da otto partite consecutive di campionato, la striscia più lunga senza clean sheet per la Dea dalle 10 gare di fila nel 2020, interrotta proprio con lo 0-0 contro lo Spezia.

Dopo l'1-0 contro il Torino nell'ultimo turno, lo Spezia potrebbe vincere due gare di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio - solo una volta invece i liguri hanno tenuto la porta inviolata per due partite consecutive nella competizione, nel novembre 2020 contro Benevento e proprio Atalanta.

L'Atalanta non vince da tre partite interne di Serie A (2N, 1P) - l'ultima volta che la Dea ha infilato quattro gare interne di fila senza successi nella competizione, era guidata da Edoardo Reja (sette nel marzo 2016).

Lo Spezia è la squadra che ha segnato meno gol da dentro l'area in questa Serie A (otto) e allo stesso tempo quella che ne conta di più dalla distanza (cinque, come Milan e Verona).

Nessuna squadra ha subito più gol dello Spezia in questa Serie A (26, al pari di Cagliari e Salernitana) - in particolare quella ligure è la formazione che subisce più reti nell'ultima mezzora di gioco (12).

Luis Muriel ha segnato un gol contro lo Spezia nella sua unica sfida contro i liguri in Serie A (marzo 2021) - il colombiano ha segnato soltanto un gol nelle sue sei presenze di questo campionato: l'ultima volta che ha fatto peggio nelle sue prime sei gare stagionali risale al 2014/15, con l’Udinese (zero).

Mario Pasalic, in gol nell'ultimo turno di campionato contro il Cagliari, ha realizzato una doppietta nella partita contro lo Spezia giocata al Gewiss Stadium nella scorsa Serie A - il croato ha già fornito quattro assist in questo campionato, ed è vicino al suo record in una singola stagione (cinque nel 2019/20).

Gli ultimi 10 gol dello Spezia, inclusi gli autogol, sono arrivati da nove giocatori differenti: l'unico ad aver realizzato due reti nel parziale è Daniele Verde: il classe '96 dei liguri è a quota tre reti in questo campionato, solo nella scorsa stagione (sei) ha fatto meglio nella competizione.

