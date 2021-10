Atalanta-Udinese, match valido per la 9a giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo domenica 24 ottobre alle ore 12.30.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Lovato, Palomino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Pezzella; Malinovskyi, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Demiral, Djimsiti, Gosens, Hateboer, Pessina, Toloi

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Beto, Deulofeu. All. Gotti

Squalificati: Pereyra

Indisponibili: Success

Atalanta-Udinese, dove vederla in tv e streaming

La sfida Atalanta-Udinese verrà trasmessa da DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre)

Statistiche Opta

L’Atalanta è imbattuta da sette partite contro l’Udinese in Serie A, grazie a sei vittorie e un pareggio: nel periodo, dal 2018 in avanti, i bergamaschi hanno vinto più partite (7 vs 6) e segnato più gol (28 vs 21) solamente contro il Sassuolo.

L’Atalanta ha vinto le ultime quattro partite casalinghe contro l’Udinese in Serie A, già striscia record contro i bianconeri nella competizione: è lo stesso numero di successi interni ottenuti nelle precedenti 19 sfide interne (10N, 5P).

L’Atalanta ha subito gol in tutte le ultime quattro partite di campionato: è da novembre 2020 che non infila cinque gare di fila di Serie A senza clean sheet (10 in quel caso).

Dopo la propria striscia di sette vittorie interne consecutive, l’Atalanta ha ottenuto un solo successo nelle ultime cinque gare casalinghe (1N, 3P) - non dovessero ottenere punti, i bergamaschi si ritroverebbero con la propria peggior partenza nelle prime cinque gare interne dal 2004/05 (quattro punti).

Due pareggi di fila per l’Udinese in Serie A: la squadra friulana non ne registra tre consecutivi in campionato da marzo 2020 (quattro in quel caso).

Escludendo i rigori, l’Atalanta è, alla pari del Sassuolo, una delle due squadre a non aver ancora segnato un gol su sviluppo di palla inattiva in questo campionato.

Solo la Roma (45) ha effettuato più tiri da fuori area dell’Udinese (39) senza aver ancora trovato il gol dalla distanza in questa Serie A.

Tra chi ha fornito almeno tre passaggi vincenti in questo campionato, solo Luis Alberto (uno ogni 130 minuti in campo) vanta una media di minuti/assist migliore di Mario Pasalic (uno ogni 134 minuti di media).

Luis Muriel, che con l’Udinese ha segnato 15 gol in 57 partite di Serie A, ha realizzato nove reti in 11 sfide contro i bianconeri, di cui ben otto nelle quattro partite giocate con la sua attuale squadra, l’Atalanta - quella friulana è la sua vittima preferita nelle competizione.

Beto è andato a segno nelle ultime due presenze di Serie A: l’ultimo giocatore dell’Udinese in grado di timbrare il cartellino per tre gare di campionato consecutive è stato Kevin Lasagna nel luglio 2020.

