è stata l’Inter di . I nerazzurri hanno aggiunto ad una rosa già molto competitiva ben cinque elementi, in attesa di sfoltire. Tra questi, Inter TV. Fin qui la squadra più attiva nel calciomercato Simone Inzaghi . I nerazzurri hanno aggiunto ad una rosa già molto competitiva ben cinque elementi, in attesa di sfoltire. Tra questi, Raoul Bellanova , laterale destro reduce da un’annata molto positiva con il Cagliari, nonostante la retrocessione. Un acquisto pensato per aggiungere soluzioni di qualità, a cui ricorrere a partita in corso. Verosimilmente nel presente sarà un vice-Dumfries, per il futuro si vedrà. E’ un classe 2000, ha tanta strada davanti a sé ed il potenziale per diventare un titolare. Per il momento si gode il coronamento di un sogno: giocare con la maglia della squadra per cui ha sempre tifato. Come ha affermato nella sua prima intervista da giocatore del Biscione per

È difficile descrivere le mie emozioni ora, perché sto realizzando un sogno che avevo fin da quando ero piccolo, giocare per la mia squadra del cuore. Spero di ripagare la fiducia

Ha poi parlato di San Siro: "E' sempre stato un sogno, anche giocarci da avversario. Da brividi. Non vedo l'ora di entrarci con la maglia nerazzurra". E sulle esperienze passate ha ammesso: “Mi hanno aiutato tantissimo, soprattutto quelle negative. Arrivo in una realtà più grande in cui non vedo l'ora di cimentarmi". Ha inoltre descrittole sue caratteristiche: “Sono un esterno più offensivo che difensivo, mi piace puntare l'uomo. Devo migliorare tanto in molte cose, ma c'è tempo e non vedo l'ora di farlo". E ha dichiarato di essere molto contento di avere Simone Inzaghi come allenatore: “Ho tanta voglia di lavorare con lui anche perché il mister ha valorizzato tanti giocatori del mio ruolo”. Infine ha salutato i tifosi: “Sono sicuro ci daranno tanto affetto e carica. Non vedo l'ora di scendere in campo".

Il giovane azzurro poche ore dopo ha poi scritto una lettera d'addio sui social per la sua ex squadra, il Cagliari, chiudendo così la pagina rossoblù, carico per scrivere le prossime pagine della sua carriera con i colori nerazzurri.

