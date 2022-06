Beppe Signori si mette alle spalle una brutta vicenda di 'calcioscommesse' e racconta la sua storia al 'Corriere dello Sport'. Su quanto accaduto, uscirà prossimamente un docu-film dove l'ex calciatore interpreterà se stesso: "Come attore non sono un granché, ma sono stato facilitato dall’interpretare me stesso", ha detto Signori al CDS, assolto con formula piena al termine della vicenda. Adesso, il suo sogno è quello di poter fare l'allenatore anche se una decade passata fuori dal mondo del calcio rappresenta uno scoglio molto difficile da superare. Le parole di Beppe Signori: Dopo un viaggio durato quasi dieci anni tra la tempesta e molti interrogqtori,e racconta la sua storia al ''. Su quanto accaduto, uscirà prossimamente un docu-film dove l'ex calciatore interpreterà se stesso: "", ha detto Signori al CDS,Adesso, il suo sogno è quello di poter fare l'allenatore anche se una decade passata fuori dal mondo del calcio rappresenta uno scoglio molto difficile da superare. Le parole di Beppe Signori:

"L'1 giugno 2011 è stata una giornata surreale. Parto da Roma in treno, accompagnato da due agenti in borghese. Mi dicono che mi avrebbero portato in questura senza spiegarmi il perché. Penso che mio padre abbia fatto qualcosa che non doveva con le nostre aziende, poi però arrivano le telefonate, anche quella di mia sorella che mi chiede: "Ma cosa hai combinato?”. Guardo su Internet grazie al telefonino di uno dei due poliziotti e leggo le accuse. Non ci credo. Ho risposto con 'abbiate pietà', ero un uomo in difficoltà, distrutto da un’accusa improvvisa e inattesa. Mi era crollato il modo addosso. Abbiate pietà” non era certo un’ammissione di colpa, come qualcuno l’ha voluta leggere".

GLI ARRESTI DOMICILIARI

"Dodici giorni devastanti: ero dentro casa mia, ma era come se fossi in una cella. Infine l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice: durò 48 minuti, ma dopo 3 il pm se n’era già andato perché lo riteneva inutile viste le mie dichiarazioni. Mi tolsero i domiciliari, ma non volevo più uscire di casa, vedere o incontrare le persone. Il mio era un nome noto e spendibile per l’inchiesta. Non ero tesserato per nessuna società e mi piaceva scommettere, cosa che tutti sapevano perché non l’ho mai nascosta. Ero perfetto".

L'ADDIO AL CALCIO

"Ero stato direttore generale alla Ternana, ma dietro la scrivania non mi sentivo a mio agio. Volevo fare l’allenatore e nel 2010 partecipai al Supercorso a Coverciano. Avevo davanti a me il futuro che sognavo, ma nel giugno 2011 finisce tutto. Questi 10 anni non me li ridà nessuno: però ora vado in giro a testa alta. Mi sono battuto per questo. Non ne sono uscito grazie alla prescrizione, alla quale ho rinunciato, o per insufficienza di prove. La mia è un’assoluzione piena perché il fatto non sussiste: articolo 530 comma 1. Un’assoluzione senza se e senza ma".

IL FUTURO

"Non mi è arrivata nessuna offerta ma è normale: sono stato fuori dieci anni e ho passato quello che ho passato. Non mi posso scervellare: vedrete che al momento giusto una proposta arriverà. Magari da un settore giovanile. Sono aperto a tutto. In questo mondo ho tanti amici. Da Sinisa Mihajlovic a quelli che hanno parlato nel docu-film, ma ce ne sono anche altri. Adesso guardo avanti con fiducia, ottimismo e, se mi consente una battuta...Scommetto su Signori".

