Un problema in più per Sinisa Mihajlovic, la cui panchina a Bologna è già traballante. Il difensore Adama Soumaoro è appena risultato positivo al Coronavirus e dunque non ci sarà contro la Lazio. Di seguito la nota ufficiale del club felsineo. . Di seguito la nota ufficiale del club felsineo.

La nota del Bologna

"Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Adama Soumaoro. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare".

