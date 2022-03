Probabili formazioni

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Hickey; Orsolini, Soriano; Arnautovic. All. Mihajlovic

Squalificati: Bonifazi, Sansone

Indisponibili: Dominguez, Kingsley, Santander

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini

Squalificati: Zappacosta

Indisponibili: Ilicic, Miranchuk, Zapata

La sfida Bologna-Atalanta verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

L'Atalanta ha perso soltanto una delle ultime 12 sfide di Serie A contro il Bologna (1-2, il 15 dicembre 2019, grazie alle reti di Palacio e Poli) - completano il parziale nove successi e due pareggi, arrivati proprio nelle tre più recenti.

Il Bologna non ha trovato il gol nelle ultime due partite di Serie A contro l'Atalanta e solo una volta nella competizione i rossoblù hanno registrato una striscia più lunga senza reti contro la Dea: quattro tra il 1973 e il 1978.

Il bilancio nelle ultime tre sfide al Dall'Ara tra Bologna e Atalanta è in equilibrio con un successo per parte e un pareggio; i rossoblù hanno trovato il gol in ciascuna di queste partite e non infilano una serie più lunga in casa contro la Dea da quella di nove incontri consecutivi a cavallo tra gli anni '60 e '70.

Il Bologna è reduce da due partite consecutive in cui non ha trovato la rete in Serie A (v Torino e Fiorentina); i rossoblù non ne registrano tre di fila senza reti nella competizione dal dicembre 2018, quando alla guida del club c'era Filippo Inzaghi.

L'Atalanta non segna da tre trasferte di Serie A e non arriva a quattro di fila in campionato da novembre 2015 (nella gestione Edoardo Reja); più in generale, Atalanta e Bologna non hanno trovato il gol in cinque partite di Serie A dall'inizio del 2022: soltanto il Genoa ne conta di più (sette) nel periodo.

Da una parte, l'Atalanta è la squadra che ha segnato meno gol sugli sviluppi di calcio d'angolo nella Serie A in corso (uno, Palomino contro il Cagliari il 6 febbraio); dall'altra, il Bologna è la formazione che ne ha subiti meno dalla stessa situazione di gioco (uno, Skriniar dell'Inter il 18 settembre scorso).

Gian Piero Gasperini è l'allenatore che Sinisa Mihajlovic ha affrontato più volte (18) da allenatore in Serie A: contro l'attuale tecnico della Dea ha ottenuto cinque successi (contro nessuno ne conta di più), ma soltanto uno nei nove incroci più recenti (Bologna-Atalanta 2-1 del 15 dicembre 2019).

Marko Arnautovic ha segnato gli ultimi tre gol del Bologna in Serie A; l'ultimo giocatore ad avere realizzato quattro reti di fila per i rossoblù nella competizione è stato Marco Di Vaio, tra ottobre e novembre 2008, mentre l'ultimo straniero a riuscirci Harald Nielsen (cinque nel dicembre 1963).

Riccardo Orsolini e Musa Barrow hanno entrambi esordito in Serie A con la maglia dell'Atalanta, entrambi nella stagione 2017/18; questi due ex della partita sono due dei tre giocatori del Bologna che hanno preso parte a più reti nel campionato in corso (nove per il gambiano, sei per l'italiano), alle spalle soltanto di Arnautovic (10).

Il Bologna è la squadra contro cui Luis Muriel ha giocato più minuti (938) in Serie A, prendendo parte a ben nove gol (uno ogni 104’ di media); tuttavia, il colombiano non segna da cinque partite nel massimo campionato, e non registra una striscia più lunga senza reti dalle 11 gare giocate tra marzo e maggio 2019 (le sue ultime in maglia Fiorentina, prima del passaggio alla Dea).

