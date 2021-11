Al Dall'Ara di Bologna, le formazioni di Mihajlovic e Mazzarri pensano a più a non prenderle che a "buscarle", dando vita ad una sfida priva di particolari occasioni da gol. A spuntarla è il Bologna, grazie ad un inserimento di De Silvestri al 49' che sblocca la sfida ed al siluro rasoterra di Marko Arnautovic, che la chiude al 96'. Nel finale nervi tesi in campo con una mega-rissa e l'espulsione di Caceres.

In virtù di questo risultato gli uomini di Mihajlovic salgono a quota 15 punti in classifica, agganciando il Verona e la Juventus in ottava posizione.

Ad

Svanberg a duello con Pavoletti durante Bologna-Cagliari - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Serie A Bologna-Cagliari 2-0, pagelle: Arnautovic regale, si salva Cragno UN' ORA FA

TABELLINO

BOLOGNA (3-4-1-2) – Skorupski, Soumaoro, Medel, Theate, De Silvestri, Dominguez, Svanberg (dal 71' Binks), Hickey, Soriano (dall'86' Skov Olsen), Arnautovic, Barrow (dal 71' Sansone)

CAGLIARI (4-4-2) – Cragno, Zappa (dall'86' Pereiro), Godin, Carboni (dal 70' Caceres), Lykogiannis, Nandez, Deiola (dal 70' Farias), Marin, Strootman (dal 60' Bellanova), Joao Pedro, Pavoletti

GOL - De Silvestri (B), Arnautovic (B)

ASSIST - Medel (B), Sansone (B)

NOTE: AMMONITI - Svamberg (B), Medel (B), Hickey (B), Joao Pedro (C), Pavoletti (C)

ESPULSI - Caceres (C)

LA PARTITA IN 6 MOMENTI CHIAVE

33' ZAPPA, DESTRO DEBOLE! Contropiede fulmineo del Cagliari, imbucata di Deiola e destro troppo depole del terzino che da buona posizione regala il pallone a Skorupski.

42' MARIN, SFIORA LA TRAVERSA! Gran tiro del regista dei sardi, con la palla che scende all'ultimo e sfiora la traversa.

50' GOL! DE SILVESTRI! 1-0! Giocata strepitosa di Arnautovic che con un velo illuminante mette il terzino davanti a Cragno su un'imbucata di Medel. Da centro area De Silvestri è poi freddissimo ad insaccare con il destro.

Godin in azione durante Bologna-Cagliari - Serie A 2021/2022 - Imago pub not in FRA Credit Foto Imago

65' MIRACOLO DI CRAGNO! Percussione di 50 metri di Theate, appoggio per Barrow, lesto a mettere in mezzo per Arnautovic che incrocia col mancino ma trova un super Cragno a negargli il gol.

84' PALO DI SANSONE! Il subentrato ruba palla a Nandez a centrocampo, si invola e da 20 metri colpisce di esterno destro, scheggiando il legno.

90+6' GOL! ARNAUTOVICCCC, LA CHIUDE LUI! 2-0! Contropiede fulmineo di Sansone che porta palla sulla sinistra e serve centralmente l'austriaco, freddissimo ad insaccare all'angolino con un rasoterra violento.

IL MIGLIORE

Esultanza di gruppo dopo il gol di De Silvestri in Bologna-Cagliari - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Marko ARNAUTOVIC - Un velo illuminante accende la sua sfida. Fulcro delle trame offensive felsinee, ispirate dal suo incredibile tasso tecnico. Corona la sua prestazione con il rasoterra imparabile del 2-0.

IL PEGGIORE

Charalampos LYKOGIANNIS - De Silvestri gli crea più di un problema in fase difensiva, bruciandolo in occasione del gol. Sempre distratto ed impreciso nelle chiusure. Rimandato come terzino basso nella difesa a quattro.

IL MOMENTO SOCIAL

Mihajlovic: "Si gioca senza contatto, così è pallavolo senza rete"

Serie A Bologna-Cagliari: probabili formazioni e statistiche 29/10/2021 A 10:50