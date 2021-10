Bologna-Cagliari, match valido per la 11a giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Dall'Ara di Bologna lunedi 1 novembre alle ore 20.45.

Probabili formazioni

Ad

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Hickey; Barrow, Soriano; Arnautovic. All. Mihajlovic

Serie A Mihajlovic: "Prima 2 rossi, poi 2 rigori, così è impossibile" 14 ORE FA

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bonifazi, Kingsley, Viola

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin,Carboni; Zappa, Marin, Strootman, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caceres, Ceter, Dalbert, Ladinetti, Nandez, Rog, Walukiewicz

Dove vedere Bologna-Cagliari in tv e streaming

La sfida Bologna-Cagliari verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

Dopo una serie di quattro vittorie consecutive contro il Cagliari in Serie A, il Bologna ha ottenuto due soli successi nelle ultime nove sfide contro i sardi, con quattro pareggi e tre sconfitte a completare.

Il Bologna non perde in casa contro il Cagliari da gennaio 2010 in Serie A e da allora ha ottenuto sei vittorie e tre pareggi: dalla stagione 2010/11 in avanti gli emiliani hanno ottenuto altrettanti successi interni solamente contro la Sampdoria.

Nonostante il ko nell’ultimo incontro domestico (2-4 v Milan), il Bologna ha vinto tre delle ultime cinque gare casalinghe in Serie A (3V, 1N, 1P), tanti sucessi quanti nelle precedenti 10 partite interne in campionato.

Il Cagliari è la formazione che ha subito più gol da calcio piazzato nel campionato in corso (10): i sardi, inoltre, hanno incassato tre dei quattro gol totali segnati su punizione diretta in questa Serie A (Tonali, Vlahovic e Pellegrini).

Il Cagliari è una delle tre squadre (con Verona e Spezia) ad aver perso più punti da situazione di vantaggio in questa Serie A (ben 10 per i sardi finora, di cui cinque nelle ultime quattro giornate).

Questa è solo la quarta volta nell’era dei tre punti a vittoria che il Cagliari conquista meno di nove punti nelle prime 10 giornate di Serie A: in due delle tre precedenti i rossoblú sono retrocessi in B (1996/97, 1999/00), mentre nel 2005/06 hanno mantenuto la categoria.

Tra le squadre affrontate almeno 10 volte da allenatore in Serie A, il Cagliari è una delle due contro cui Sinisa Mihajlovic vanta la miglior percentuale di vittorie (nove su 15 incontri, il 60%, come contro il Chievo Verona).

Da quando è arrivato Walter Mazzarri sulla panchina del Cagliari, nessuna formazione di Serie A ha perso più partite dei sardi (quattro in sette giornate) e solo Genoa e Udinese (quattro ciascuna) hanno guadagnato meno punti dei rossoblú (cinque) nel massimo campionato.

Il Cagliari è la vittima preferita di Musa Barrow in Serie A: per l’attaccante del Bologna tre gol contro i sardi, inclusi due in una delle sue tre doppiette nel massimo campionato, l’unica in gare interne (ottobre 2020).

João Pedro ha segnato cinque gol contro il Bologna in Serie A, solamente contro la Roma (sei) e contro la Sampdoria (sette) ha fatto meglio; agli emiliani ha realizzato la sua seconda doppietta nel massimo campionato, nell’ottobre 2019.

Fantacalcio: i consigli per la 11a giornata di Serie A

Serie A Napoli-Bologna 3-0, pagelle: Fabian Ruiz e Insigne dipingono calcio 14 ORE FA