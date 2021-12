Probabili formazioni

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

Ad

Squalificati: nessuno

Serie A Mourinho: "Sto male per Zaniolo. Fossi in lui penserei a non rimanere in A" IERI A 20:21

Indisponibili: Arnautovic, Mbaye, Kingsley, Schouten, Bonifazi

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castrovilli, Dragowski, Nastasic, Pulgar

Dove vedere Bologna-Fiorentina in tv e streaming

La sfida Bologna-Fiorentina verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

L'ultimo successo del Bologna in Serie A contro la Fiorentina risale al febbraio 2013 (2-1 con Pioli alla guida dei rossoblù) - da allora otto successi viola e sei pareggi.

La Fiorentina è imbattuta da 14 partite di Serie A contro il Bologna (8V, 6N) - solamente contro la Triestina (19), la Viola ha una striscia aperta di imbattibilità più lunga nella competizione.

Bologna e Fiorentina hanno pareggiato gli ultimi tre confronti di Serie A al Dall'Ara: solo una volta queste due formazioni hanno registrato una striscia più lunga di pareggi in casa dei rossoblu nella competizione, quattro tra il 1969 e il 1972.

La Fiorentina ha perso tutte le ultime quattro trasferte di Serie A e non fa peggio da maggio 2008, quando arrivò a cinque con Cesare Prandelli in panchina.

La Fiorentina ha vinto soltanto una delle ultime 10 partite di Serie A giocate nel mese di dicembre (5N, 4P): tuttavia si tratta proprio della più recente, 3-0 esterno contro la Juventus nello scorso campionato.

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic non ha vinto nessuno degli ultimi sette incroci di Serie A contro la Fiorentina: per lui cinque pareggi e due sconfitte – l’ultimo successo contro i Viola risale all’ottobre 2016, 2-1 con il Torino. Il tecnico serbo ha allenato la squadra toscana in 48 incontri nella competizione (15V, 18N, 15P tra il 2010 e il 2011).

La Fiorentina è la squadra contro cui Roberto Soriano ha giocato più partite di Serie A senza mai segnare o servire assist (12 incontri totali con le maglie di Sampdoria, Torino e Bologna).

Dusan Vlahovic (29 finora) potrebbe diventare solo il quarto giocatore nella storia della Serie A a segnare almeno 30 gol in un singolo anno solare con un'età inferiore ai 22 anni dopo Meazza nel 1930, Borel nel 1933 e Angelillo nel 1958.

Solo contro la Lazio (sei), José Callejón ha segnato più reti in Serie A che contro il Bologna (quattro) - l'esterno spagnolo ha esordito in Serie A proprio contro i rossoblu, nell'agosto 2013, gara in cui ha anche trovato il suo primo gol nella competizione.

Il Bologna è, al pari del Napoli, la vittima preferita in Serie A di Giacomo Bonaventura (cinque gol a entrambe): contro i rossoblu però, il centrocampista della Fiorentina ha giocato la metà delle gare rispetto a quelle contro i partenopei nella competizione (10 v 20).

Fantacalcio: i consigli per la 16a giornata di Serie A

Serie A Le pagelle di Bologna-Roma 1-0: Svanberg decisivo, bene Skorupski IERI A 20:00