Lo stadio Dall'Ara fa da cornice a Bologna-Inter, match valido come recupero della 20esima giornata di Serie A: calcio d'inizio alle ore 20.15. La partita, che non si era disputata il 6 gennaio scorso a causa delle numerose positività al Covid-19 tra i giocatori rossoblù , mette in palio punti pesantissimi in ottica scudetto: in caso di successo, infatti, i nerazzurri di Simone Inzaghi si riprenderebbero la vetta solitaria della classifica scavalcando il Milan , attuale capolista a +2. Entrambe le squadre vivono un ottimo momento di forma: il Bologna è in striscia positiva da 4 partite e ha di recente imposto il pari sia al Milan che alla Juventus, l'Inter ha vinto le ultime 5 partite tra campionato e Coppa Italia. Arbitra l'incontro Daniele Doveri della sezione di Roma 1: all'andata a San Siro non ci fu partita, con i nerazzurri che si imposero con un clamoroso 6-1.