Probabili formazioni

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theathe; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic.

Ad

Squalificati: nessuno

Coppa Italia Coppa Italia 2021/2022: il tabellone completo IERI A 23:38

Indisponibili: Kingsley, Schouten

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; McKennie, Locatelli; Cuadrado, Kulusevski, Bernardeschi; Morata. All. Allegri.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chiesa, Danilo, Dybala, Ramsey

Bologna-Juventus, dove vederla in tv e streaming

La sfida Bologna-Juventus verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

La Juventus ha vinto le ultime 10 partite di Serie A contro il Bologna, contro nessuna squadra ha una striscia aperta più lunga nella competizione.

La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Bologna in Serie A: 77 successi bianconeri, a fronte di 48 pareggi e 23 vittorie rossoblù.

La Juventus ha vinto le ultime cinque trasferte contro il Bologna in Serie A, già striscia record per i bianconeri in casa dei rossoblù - l’ultimo successo interno degli emiliani risale al novembre 1998.

Il Bologna ha perso le ultime due partite di campionato e non arriva a tre sconfitte di fila nella competizione da ottobre 2020.

La Juventus ha subito solo due gol nelle ultime sei partite di campionato, mantenendo quattro volte la porta inviolata, tanti clean sheet quanti nelle precedenti 29 di Serie A.

La Juventus ha segnato meno di 24 gol nelle prime 17 gare in una stagione di Serie A per la prima volta dal 1999/2000 (22), torneo in cui i bianconeri avevano incassato appena otto reti allo stesso punto del campionato (mentre nel torneo in corso ne conta 17).

Il Bologna è la squadra che in questo campionato ha realizzato più gol su sviluppo di corner (sette), mentre la Juventus è quella che ne ha subiti di più in percentuale da questa situazione di gioco (24%: 4/17). In aggiunta, i rossoblù hanno incassato appena una rete da calcio d’angolo, meno di ogni altra formazione.

L’attaccante del Bologna Marko Arnautovic è il giocatore che ha portato più punti alla propria squadra con i suoi gol (sette con sei marcature), tra quelli che non sono ancora arrivati in doppia cifra di reti nel torneo in corso (al pari di Beto, con sette gol e Zapata con nove).

Riccardo Orsolini ha partecipato agli ultimi due gol realizzati dal Bologna in Serie A (una rete e un assist) - quattro dei suoi ultimi cinque centri in Serie A sono stati realizzati nel secondo tempo.

Il miglior marcatore della Juventus in questo campionato è Paulo Dybala con cinque reti: era dal 1991/92 che il capocannoniere bianconero dopo 17 giornate non contava così poche reti (Pierluigi Casiraghi - cinque gol). In generale, il singolo girone d’andata in una Serie A a 20 squadre in cui il miglior marcatore bianconero ha realizzato il minor numero di gol è il 2012/13, con Sebastian Giovinco e Fabio Quagliarella a sei reti.

Fantacalcio: i consigli per la 18a giornata di Serie A

Champions League Dybala: "A Babbo Natale chiedo la Champions e il Mondiale" IERI A 20:31