Il Bologna torna a vincere e lo fa in casa grazie alla doppietta di Marko Arnautovic . E il pensiero vola immediatamente a Sinisa mihajlovic, che a causa della ricaduta della sua malattia è costretto a curarsi e a stare lontano dalla squadra, a riposo.

Ecco dunque le parole a caldo dell'attaccante, dedicate proprio al mister, ai microfoni di Sky Sport: "Non è solo Arnautovic ma tutta la squadra. Ho segnato i gol ma è merito della squadra giochiamo in 11. Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo avuto molte occasioni. Io sono riuscito a fare due gol e potevo fare il terzo. Credo che nelle partite contro il Milan e oggi abbiamo mostrato carattere. Credo che questa partita abbiamo giocato per Sinisa e stiamo facendo il possibile anche per lui".

Lo vedo come un fratello, come un papà. Parliamo tanto. Mi dà energia. Io, Bologna e tutti quelli che fanno qualcosa per questo club lo fanno anche per lui

Adesso arriva l'impegno con la Juventus: "Adesso siamo nel post partita. Giocheremo con la Juventus ma dobbiamo pensare a questa partita e alla nostra squadra".

De Leo: "Vogliamo dare una piccola soddisfazione a Mihajlovic"

