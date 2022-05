Calcio

Bologna, Mihajlovic scherza coi giornalisti: "Sono persino contento di rivedere voi"

SERIE A - Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, al rientro anche in conferenza stampa dopo il lungo periodo in ospedale per curare la malattia, parla dell'ultimo periodo: "Stare da solo è stata dura anche per uno come me. Rivedere le partite del Bologna però mi faceva stare bene".

00:02:03, 2 ore fa