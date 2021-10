Bologna-Milan, match valido per la 9a giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Dall'Ara di Bologna sabato 23 ottobre alle ore 20.45.

Probabili formazioni

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bonifazi, Kingsley

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Brahim Diaz, Florenzi, Maignan, Messias, Plizzari, Rebic, Theo Hernandez

Bologna-Milan, dove vederla in tv e streaming

La sfida Bologna-Milan verrà trasmessa da DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre)

Statistiche Opta

Il Bologna ha ottenuto un solo punto nelle ultime 11 partite contro il Milan in Serie A: i rossoblù hanno una striscia aperta più lunga di gare senza successi solamente contro Fiorentina (14) e Juventus (18).

Il Bologna non vince in casa contro il Milan in Serie A dal 2001/02 (4N, 11P): da allora i rossoblù hanno subito più sconfitte interne solamente contro l’Inter (12) che contro i rossoneri (11).

Il Bologna non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due volte di fila nelle ultime 12 partite di campionato, in cui ha ottenuto tre vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte – pari contro l’Udinese nella gara più recente in Serie A.

Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime quattro gare casalinghe di Serie A (3V, 1N) e non fa meglio in un singolo campionato da una serie di sette vittorie consecutive nel maggio 2019.

22 punti in otto giornate di campionato rappresentano un record nell’era dei tre punti a vittoria per il Milan, che ha vinto otto delle prime nove stagionali in Serie A solamente nel 1954/55, stagione terminata al primo posto.

In trasferta nel 2021 il Milan ha ottenuto 13 vittorie, un pareggio e due sconfitte in Serie A: i rossoneri hanno ottenuto più successi esterni in un singolo anno solare solamente nel 1964 (14 in quel caso).

Il Milan è la squadra dei maggiori cinque campionati europei che nel 2021 ha ricevuto più rigori a favore (14) e che ha realizzato più reti dal dischetto (11) - nove delle reti rossonere su rigore nel periodo sono state di Franck Kessié, nessuno ha fatto meglio di lui in questo anno solare.

Stefano Pioli ha allenato il Bologna in 89 partite di Serie A, in cui ha conquistato 27 vittorie, 28 pareggi e 34 sconfitte: quella rossoblù è la squadra con cui l’attuale allenatore del Milan conta più panchine nella massima serie.

Nelle ultime tre partite di campionato Musa Barrow ha preso parte a cinque reti (tre gol, due assist) dopo aver fornito un solo passaggio vincente nelle precedenti 10 (zero reti) – l’attaccante del Bologna ha realizzato una rete in ognuna di queste gare e non arriva a quattro partite di fila con una marcatura da luglio 2020 (suo record personale).

Zlatan Ibrahimovic ha segnato cinque gol contro il Bologna con la maglia del Milan in Serie A: in rossonero, nel massimo campionato, ha fatto meglio solamente contro Cagliari, Inter e Roma (sei) – contando anche gli assist ha partecipato a sette reti in sei sfide contro i rossoblù con la sua attuale squadra.

