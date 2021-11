Probabili formazioni

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: De Silvestri, Kingsley, Schouten, Skov Olsen

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Spinazzola, Cristante, Villar, Pellegrini

Bologna-Roma, dove vederla in tv e streaming

La sfida Bologna-Roma verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

La Roma ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Serie A contro il Bologna (1P) e in questo parziale ha segnato 12 reti (2.4 di media a match).

Il Bologna ha vinto solo in una delle ultime 12 sfide casalinghe di Serie A contro la Roma (2-0 nel settembre 2018 con Filippo Inzaghi in panchina): quattro pareggi e sette vittorie giallorosse completano il parziale, incluso l’1-5 nell’ultimo match al Dall’Ara, nel dicembre 2020.

Il Bologna è (con Udinese e Siena) una delle tre squadre affrontate almeno quattro volte in Serie A con cui José Mourinho vanta il 100% di vittorie: quattro successi su quattro contro gli emiliani, sempre alla guida dell’Inter tra il 2008 e il 2010.

Il Bologna ha vinto almeno quattro delle prime sette gare casalinghe in un singolo campionato di Serie A (1N, 2P) per la seconda volta nelle ultime 10 stagioni (la precedente nel 2016/17), l’ultima volta che ha ottenuto almeno cinque successi nelle prime otto è stata nel 2002/03 (sette in quell’occasione).

Nonostante la Roma abbia perso ben 11 trasferte in Serie A nel 2021 (ha fatto peggio solo in altri due anni solari: nel 1949 e nel 1950, entrambi 16), i giallorossi hanno trovato il successo in due delle tre gare esterne più recenti in campionato (1P).

Il Bologna ha vinto tre delle ultime quattro partite in Serie A (1P), tanti successi quanti quelli registrati dai rossoblù nelle precedenti 17 gare nella competizione (7N, 7P).

Solo il Napoli (nove) ha registrato più clean sheet di Roma (sei) e Bologna (cinque) in questo campionato.

Sinisa Mihajlovic affronta la squadra con cui ha fatto il suo esordio da giocatore in Serie A (la Roma nel 1992/93) - contro i giallorossi ha segnato quattro reti nel massimo campionato; contro nessun'altra avversaria ne ha realizzati di più da giocatore.

Marko Arnautovic è a quota sei reti in campionato: l'ultimo giocatore del Bologna in grando di realizzare almeno sette gol nelle prime 15 gare giocate dal club in una stagione di Serie A è stato Marco Di Vaio nel 2010/11.

Dei sette giocatori che hanno colpito più di due volte il legno in questo campionato, tre sono protagonisti di questo match: Tammy Abraham (quattro), Marko Arnautovic (tre) e Musa Barrow (tre).

