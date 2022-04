Probabili formazioni

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Dijks; Barrow, Soriano; Arnautovic. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: De Silvestri, Kingsley

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Damsgaard, Ekdal, Gabbiadini

Dove vedere Bologna-Sampdoria in tv e streaming

La sfida Bologna-Sampdoria verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

La prossima sarà la 100ª sfida tra Bologna e Sampdoria in Serie A: finora 38 vittorie rossoblu, 31 successi blucerchiati e 30 pareggi - tuttavia l'ultimo di questi pari risale al 26 gennaio 2014 (1-1 firmato Gabbiadini e Diamanti).

Il Bologna ha vinto tutte le ultime sei sfide di Serie A contro la Sampdoria, segnando sempre almeno due reti in ogni match del parziale - solo due volte i rossoblu hanno registrato più successi di fila contro una singola avversaria nella competizione: otto v Casale tra il 1931 e il 1934 e sette v Genoa tra il 1938 e il 1941.

L'ultimo successo della Sampdoria in casa del Bologna in Serie A risale al 2 novembre 2003 (1-0 firmato dalla prima rete in blucerchiato in campionato di Cristiano Doni): da allora sette vittorie emiliane, incluse le sei più recenti, e cinque pareggi.

Il Bologna non ha segnato alcun gol nelle ultime quattro gare di campionato: l'ultima volta che ha infilato cinque incontri di fila senza reti all'attivo in un singola stagione di Serie A risale al maggio 2011, con Alberto Malesani in panchina.

La Sampdoria è la squadra di questo campionato che attende da più turni il pareggio: 12 (3V, 9P), la striscia più lunga per il club nella competizione senza alcun pareggio dal luglio 2020 (quando arrivò a 16).

Il Bologna è la squadra che ha segnato meno gol nella prima mezzora di gara in questa Serie A: quattro, 10 in meno della Sampdoria (14) - tuttavia 10 sono anche le reti di differenza subite tra le due squadre nei primi 30 minuti di gioco, ma in favore dei rossoblu (20 per i blucerchiati contro le 10 degli emiliani).

La prossima sarà la 100ª vittoria da allenatore in Serie A per Marco Giampaolo - dovesse arrivare contro il Bologna, sarebbero 6035 i giorni di distanza dalla prima (2 ottobre 2005 con l'Ascoli): nell'era dei tre punti a vittoria solo Edoardo Reja ha impiegato più tempo tra il primo e il 100º successo nella competizione (6107 giorni).

La Sampdoria è una delle due squadre contro cui Riccardo Orsolini ha realizzato più gol in Serie A (tre, come al Sassuolo), tuttavia l'ultima rete al Dall'Ara in campionato del classe '97 rossoblu risale al 23 maggio 2021, contro la Juventus - da allora 20 le conclusioni tentate in gare casalinghe, tutte senza trovare il gol.

Roberto Soriano ha esordito in Serie A con la maglia della Sampdoria, con cui ha collezionato un totale di 17 gol in 123 presenze nel torneo tra il 2012 e il 2016 - il centrocampista rossoblu non trova il gol nel massimo campionato da 38 gare, proprio da un Bologna-Sampdoria al Dall'Ara datato 14 marzo 2021.

Francesco Caputo ha segnato cinque gol contro il Bologna in Serie A, contro nessun’altra squadra ha fatto meglio (al pari della SPAL) - con una rete, l'attaccante blucerchiato arriverà a sette marcature fuori casa nel torneo in corso, eguagliando il suo miglior score in trasferta in una singola stagione di Serie A, registrato nel 2019/20 con il Sassuolo.

