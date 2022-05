Probabili formazioni

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Soriano, Schouten, Svanberg, Hickey; Arnautovic, Barrow. All. Mihajlovic

Ad

Squalificati: nessuno

Serie A Mihajlovic: "Rigore Venezia? Inconcepibile. Succede sempre a noi" 08/05/2022 A 16:08

Indisponibili: nessuno

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi

Squalificati: Kyriakopoulos

Indisponibili: Harroui, Obiang, Romagna, Toljan

Dove vedere Bologna-Sassuolo in tv e streaming

La sfida Bologna-Sassuolo verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

Dopo il successo nella gara d’andata per 3-0, il Bologna potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali di Serie A contro il Sassuolo per la seconda volta dopo il 2017/18.

Il Sassuolo ha vinto entrambe le ultime due trasferte contro il Bologna in campionato, dopo aver registrato un solo successo al Dall’Ara nelle precedenti cinque in Serie A (2N, 2P).

Dopo il successo per 2-1 contro l’Inter, il Bologna potrebbe vincere due gare di fila al Dall’Ara per la seconda volta in questo campionato, dopo le prime due gare casalinghe disputate nella Serie A 2021/22 (v Salernitana e Verona).

Il Sassuolo ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro partite di campionato, è dal febbraio 2021 che non registra cinque match di fila senza alcun successo in Serie A.

Il Sassuolo ha perso le ultime tre trasferte di campionato (con uno score di 2-9), l’ultima volta che ha infilato più sconfitte esterne di fila in Serie A risale al settembre 2019 (cinque in quel caso con Roberto De Zerbi alla guida).

Solo il Milan (38) ha segnato più reti del Sassuolo (34) in trasferta in questo campionato – già record per i neroverdi fuori casa in una singola stagione di Serie A.

Sfida tra la squadra che ha subito meno gol su sviluppi di calcio d’angolo in questo campionato (Bologna, due) e quella che invece ne ha incassati di più da corner (Sassuolo, 11).

Riccardo Orsolini ha segnato cinque gol in questo campionato, tutti in trasferta – la sua ultima rete al Dall’Ara in Serie A risale all’ultima giornata dello scorso campionato, ovvero il 23 maggio 2021 contro la Juventus.

Roberto Soriano ha preso parte a tre gol nelle sue ultime tre sfide contro il Sassuolo in campionato (due gol e un assist) – il classe ’91 potrebbe chiudere una stagione di Serie A senza alcuna rete all’attivo per la seconda volta in carriera, dopo il suo primo campionato nel torneo (2012/13 con la Sampdoria).

Domenico Berardi ha preso parte a 27 gol in questo campionato (14 reti e 13 assist), solo Francesco Caputo nel 2019/20 (28) è stato coinvolto in più marcature in una singola stagione nella storia del Sassuolo in Serie A.

Fantacalcio: i consigli per la 37a giornata di Serie A

Serie A Venezia-Bologna 4-3, pagelle: Aramu e Henry non mollano mai 08/05/2022 A 15:49