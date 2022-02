Probabili formazioni

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Sillvestri, Soriano, Schouten, Hickey; Orsolini, Arnautovic, Barrow. All. Mihajlovic

Squalificati: Medel, Svanberg

Indisponibili: Dominguez, Kingsley, Santander

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior, Maggiore; Gyasi, Manaj, Verde. All. T. Motta

Squalificati: Amian

Indisponibili: Bastoni, Sena, Sher

Dove vedere Bologna-Spezia in tv e streaming

La sfida Bologna-Spezia verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

Il Bologna è imbattuto in Serie A contro lo Spezia, grazie a un pareggio seguito da due successi. Fin qui solo contro Verona e Fiorentina (1N, 3P contro entrambe) lo Spezia ha disputato quattro sfide nel massimo campionato senza mai vincere.

Lo Spezia ha vinto solo una delle nove sfide di campionato (tra Serie A e B) negli anni 2000 contro il Bologna: 2-0 nel febbraio 2007 in cadetteria (3N, 5P).

A partire dallo scorso dicembre il Bologna è la squadra che ha perso più partite in Serie A: 7/10 (2V, 1N) – i rossoblù inoltre non hanno segnato nelle ultime due gare di campionato e non hanno mai registrato tre match di fila senza gol all’attivo nel torneo con Sinisa Mihajlovic alla guida.

Il Bologna ha subito 40 gol in questo campionato, nella sua storia in Serie A solo due volte ha incassato più reti dopo 24 gare stagionali: 43 nel 1955/56 e 42 nel 1949/50.

Per la prima volta in Serie A lo Spezia ha segnato in otto partite di fila, i liguri nel periodo hanno guadagnato 14 punti (4V, 2N, 2P), meno solo di Juventus (18), Lazio (17), Napoli (17) e Milan (16).

Lo Spezia potrebbe vincere cinque trasferte in una singola stagione per la prima volta in Serie A, i liguri hanno infatti vinto quattro delle 13 gare fuori casa nel 2021/22, tanti quanti successi nel 2020/21 (quattro, in 19 gare però).

Bologna (sette) e Spezia (sei) sono due delle tre squadre ad aver subito più gol su rigore in queto campionato (anche Sassuolo a quota sette).

Marko Arnautovic ha segnato sei gol in questo campionato, l’ultimo dei quali proprio contro lo Spezia lo scorso novembre. Lo Spezia potrebbe infatti diventare la terza squadra contro cui l’austriaco segna sia nel match d’andata che al ritorno della stessa stagione tra Serie A, Premier League e Bundesliga, dopo l’Aston Villa nel 2015/16 e l’Hoffenheim nel 2011/12.

Mattias Svanberg salterà questo match per squalifica. Il centrocampista classe ’99 è stato fin qui l’unico calciatore di movimento del Bologna ad aver giocato tutte le 24 gare dei rossoblù in questa Serie A.

Kevin Agudelo ha preso parte a tre gol nelle sue ultime quattro gare di campionato (due reti e un assist), il classe ’98 potrebbe segnare in due match di fila per la prima volta in Serie A.

