Bologna-Venezia, match valido per la 13a giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Dall'Ara di Bologna, domenica 21 novembre alle ore 15.

Probabili formazioni

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Mbaye, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic

Indisponibili: Bonifazi, Kingsley, Schouten, De Silvestri

Squalificati:

Venezia (4-3-2-1): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Kiyine; Okereke. All. Zanetti

Indisponibili: Lezzerini, Fiordilino, Svoboda

Squalificati:

Dove vedere Bologna-Venezia in tv e streaming

La sfida Bologna-Venezia verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Bologna e Venezia tornano ad affrontarsi in Serie A per la prima volta dal febbraio 2002 - l'ultimo successo dei lagunari risale al 1947, seguito da sette successi emiliani e sette pareggi.

Dopo la sconfitta contro l'Empoli alla 6ª giornata, il Bologna potrebbe perdere due sfide di fila contro squadre neopromosse in Serie A per la prima volta dall'ottobre 2013 (Verona e Sassuolo in quell'occasione).

Con 18 punti in 12 partite il Bologna sta vivendo la sua miglior partenza in Serie A dal 2002/03 - inoltre i 19 gol segnati a questo punto della stagione sono un record per i rossoblu dal 1997/98.

Dopo le vittorie contro Cagliari e Sampdoria, il Bologna potrebbe ottenere tre successi consecutivi in campionato per la prima volta dal febbraio 2020.

Il Bologna ha vinto 2-0 contro il Cagliari nell'ultima gara interna di Serie A: risale all'aprile 2019 l'ultima occasione in cui gli emiliani hanno tenuto la porta inviolata in due gare di fila in casa nella competizione.

Dopo il successo per 3-2 sulla Roma nell'ultimo turno di campionato, il Venezia potrebbe vincere due partite consecutive di Serie A per la prima volta dall'aprile 1999, nella gestione Walter Novellino.

Da una parte il Bologna è la squadra che ha segnato più gol sugli sviluppi di calcio d'angolo in questa Serie A (sette), dall'altra il Venezia è una delle tre a non aver ancora trovato la rete da questa situazione di gioco.

La prossima sarà la 250ª presenza nei maggiori cinque campionati europei per Gary Medel, che nel Venezia trova la sua 75ª avversaria differente nei Big-5 - in questa Serie A il cileno ha già giocato più gare che in tutto lo scorso campionato (12 v 11).

Mattias Svanberg potrebbe giocare la sua 100ª partita in tutte le competizioni con la maglia del Bologna: il centrocampista rossoblù potrebbe inoltre trovare il gol per due presenze consecutive per la prima volta in Serie A, dopo la rete contro la Sampdoria alla 12ª giornata.

Mattia Aramu ha preso parte a sei gol in questo campionato, almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore del Venezia - tuttavia tutte le sue quattro reti nel torneo in corso sono arrivate al Penzo, con il classe '95 a secco in quattro incontri su quattro fuori casa finora.

Fantacalcio: i consigli per la 13a giornata di Serie A

