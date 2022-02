Carlo Bonomi è il nome più caldo tra quelli papabili per sostituire il dimissionario Paolo Dal Pino alla presidenza della Lega di Serie A. Sulla strada dell'elezione dell'imprenditore classe 1966, attualmente al vertice di Confindustria, potrebbero tuttavia esserci ostacoli di natura normativa come evidenziato da Calcio e Finanza. Il nodo, infatti, è una norma contenuta nel codice etico di Confindustria secondo la quale gli imprenditori che rivestono incarichi associativi (e ovviamente Bonomi è tra questi) devono evitare di "assumere incarichi di natura politica o in associazioni esterne che possano generare conflitti di interesse".

Una norma che, se applicata al calcio e in particolare alla Serie A, fa sorgere qualche dubbio in merito all'eleggibilità di Bonomi. Come sottolinea Calcio e Finanza, infatti, sono diversi i presidenti di club del massimo campionato che rivestono incarichi in società esterne al mondo del calcio e che potrebbero quindi generare, almeno potenzialmente, veri e propri conflitti di interesse. Ovviamente, in caso di dimissioni di Bonomi dalla presidenza di Confindustria, l'ostacolo non avrebbe più ragione di esistere. E un suo passo indietro non sarebbe un'ipotesi da escludere, almeno leggendo le ricostruzioni emerse ultimamente sulla stampa.

