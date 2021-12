“Scusateci”. Subito dopo il fischio finale che ha certificato l’ennesima figuraccia contro l’Udinese , la 14esima sconfitta nelle ultime 15 partite ufficiali per il Cagliari di Walter Mazzarri, la società sarda ha voluto chiedere scusa al pubblico attraverso i propri account social. La mortificante prestazione di Joao Pedro e compagni, lascia il Cagliari al penultimo posto in classifica. Un bilancio orrendo e come se non bastasse fra appena 3 giorni c’è la Juventus di Allegri...

Dopo la debacle contro i friulani, Stefano Capozucca – ds del Cagliari – si è presentato ai microfoni di Sky e DAZN attaccando i giocatori e difendendo a spada tratta Mazzarri, che è l’unica certezza del club rossoblù.

Walter Mazzarri resta di sicuro il nostro allenatore, su questo non ci sono dubbi nonostante le voci. Invece andranno via dei calciatori che non si sono dimostrati degni di indossare questa maglia, ci vuole rispetto. Bisognerebbe stare zitti tutti, le parole non sono sufficienti per giustificare una prestazione del genere. Le scuse vanno in primis ai tifosi che ci hanno incitato. Dopo una partita del genere si può solo chiedere scusa con un certo senso di vergogna. Ci vuole rispetto, ho visto cose non belle dentro e fuori dal campo. Ho visto anche qualcuno che piangeva a fine partita e questo è un segno di rispetto. Penso proprio che per alcuni giocatori questa sia stata l'ultima partita con la maglia del Cagliari”.

