Probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Caceres, Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri

Squalificati: Zappa

Indisponibili: Ceter, Faragò, Godin, Ladinetti, Rog, Strootman

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Mancuso. All. Andreazzoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Fiamozzi

Cagliari-Empoli, dove vederla in tv e streaming

La sfida Cagliari-Empoli verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Sono 14 i precedenti in Serie A tra Cagliari ed Empoli: i toscani conducono nel bilancio per sei vittorie a cinque, mentre tre sono stati i pareggi, tra cui uno nell’ultimo confronto del gennaio 2019 (2-2).

Il Cagliari non ha mai perso nelle sette sfide casalinghe contro l’Empoli in Serie A: quattro vittorie dei sardi e tre pareggi, arrivati però tutti nelle ultime cinque sfide in ordine di tempo in Sardegna.

Il Cagliari è imbattuto nelle ultime tre gare disputate di mercoledì in Serie A (2V, 1N), mentre l’Empoli ha vinto l’ultima gara di massimo campionato giocata in questo giorno della settimana (2-1 contro il Napoli, nell’aprile 2019, proprio con Andreazzoli in panchina).

Il Cagliari ha vinto due delle ultime tre partite contro squadre neopromosse in Serie A (1P): tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 10 (5N, 3P).

Dopo essere rimasto imbattuto per tre gare interne consecutive in Serie A (2V, 1N), il Cagliari ha perso due delle ultime tre partite casalinghe nel massimo torneo (1N).

Il Cagliari ha pareggiato in cinque delle ultime nove partite giocate in Serie A (1V, 3P): da inizio maggio ad oggi è la formazione che ha raccolto più pareggi nel massimo campionato.

L’Empoli ha vinto due delle ultime tre trasferte di Serie A (1P), dopo che nelle precedenti 19 aveva ottenuto soltanto cinque punti, frutto di altrettanti pareggi e 14 sconfitte.

L'Empoli ha perso finora tre delle quattro partite giocate in questo campionato: mai nella sua storia in Serie A la squadra toscana ha registrato quattro sconfitte nelle prime cinque sfide stagionali.

L’attaccante del Cagliari, Keita Baldé, ha segnato quattro gol contro l’Empoli in Serie A: uno in ciascuna delle ultime quattro partite disputate contro i toscani – contro nessuna squadra ha segnato di più nel massimo campionato italiano (quattro reti anche alla Fiorentina).

Il Cagliari è la squadra contro cui Andrea La Mantia ha effettuato più tiri in Serie A: sette conclusioni, tutte nella sfida del novembre 2019, in cui però non ha trovato la rete.

