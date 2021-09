Cagliari-Genoa, partita valida per la 3a giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Unipol Domus di Cagliari domenica 12 settembre alle ore 15.

Probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Caceres, Walukiewicz, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Strootman, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro. All. Semplici

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cragno, Ceppitelli, Faragò, Godin, Ladinetti, Rog

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheudsen, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Caicedo, Destro. All. Ballardini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bani

Cagliari-Genoa, dove vederla in tv e streaming

La sfida Cagliari-Genoa verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Cagliari ha perso tutte le ultime tre partite contro il Genoa in campionato, sempre con il punteggio di 0-1: nelle precedenti 12 sfide di Serie A contro i liguri, i sardi avevano mancato il gol solo una volta, ottenendo sei vittorie, due pareggi e quattro sconfitte.

Il Genoa ha vinto l’ultima trasferta contro il Cagliari in campionato, il Grifone non ha mai registrato due successi di fila fuori casa contro i sardi in Serie A.

Il Cagliari potrebbe rimanere senza successi nelle prime tre partite di campionato per due stagioni consecutive in Serie A, per la prima volta dal biennio 2008/09 - 2009/10.

Dovesse perdere, il Genoa inizierebbe il campionato di Serie A con tre sconfitte nelle prime tre gare per la seconda volta nella sua storia, dopo la stagione 1957/58.

Il Cagliari è una delle sei squadre ad aver già trovato il gol di testa in questo campionato, mentre il Genoa è quella che ne ha subiti di più in questo modo (tre).

Genoa (due) e Cagliari (tre) sono due delle tre squadre ad aver già subito più di un gol da fuori area in questo campionato, insieme allo Spezia (tre) – nella scorsa stagione di Serie A solamente il Crotone (16) subì più reti dalla distanza rispetto al Cagliari (11), mentre il Genoa si fermò a quota cinque.

Leonardo Pavoletti ha giocato 44 partite e segnato 23 gol con la maglia del Genoa in Serie A: contro la sua ex squadra ha realizzato due reti nel torneo, inclusa una nell’ultima sfida in ordine di tempo, nel maggio 2019.

João Pedro ha realizzato due gol e fornito un assist nelle prime due partite di questo campionato; l’attaccante brasiliano ha segnato tre reti contro il Genoa in Serie A, tutte in Sardegna.

Paolo Ghiglione ha servito 10 assist in Serie A con il Genoa: nelle ultime tre stagioni solo Cristiano Biraghi (11) ha fatto meglio tra i difensori italiani – in generale dal 2004/05 sono Criscito (12) e Ghiglione (10) i due difensori del Genoa ad aver collezionato più passaggi vincenti nel massimo campionato.

Goran Pandev ha segnato sei gol contro il Cagliari in Serie A, solamente contro il Livorno ha fatto meglio (sette): l’attaccante del Genoa, tuttavia, ha realizzato una sola rete nelle ultime sei sfide contro i sardi in campionato.

