Massimiliano Allegri alla vigilia. Allo splendido gol di João Pedro al 10', rispondono de Ligt a fine primo tempo e Vlahovic al 75'. Partita ostica per la Juve all'Unipol Domus contro un ben organizzato Cagliari, esattamente come pronosticato daalla vigilia. Allo splendido gol di João Pedro al 10', rispondono de Ligt a fine primo tempo e Vlahovic al 75'. Finisce 2-1 per la Juve . Zona Champions rinforzata per i bianconeri, con la Roma che torna - in attesa dell'impegno casalingo contro la Salernitana - a otto punti di distacco. Ecco le parole dell'allenatore bianconero:

"Contro l’Inter abbiamo perso un scontro diretto importante, se avessimo vinto avremmo potuto ambire allo Scudetto anche se sarebbe stato difficile. Il contraccolpo di fermarsi sul più bello dopo 16 partite sarebbe potuto essere grande, anche perché quello di Cagliari è un campo difficile. Invece abbiamo creato molto, concesso poco e dimostrato una buona condizione. Era una partita da vincere per consolidare il quarto posto in vista delle ultime due partite contro Lazio e Fiorentina che saranno scontri diretti difficili”.

"Se ne va perché ci sono delle storie che nascono e finiscono. E' stata fatta questa scelta. Lui si sta impegnando, non è ancora il Dybala che conosciamo, può darci ancora molto da qui alla fine. Si sta dimostrando un grande professionista".

"Preferisco le critiche ma dopo che abbiamo vinto. Nessuno, per esempio, si ricorda della partita della settimana scorsa, visto che ha vinto l'Inter e che viaggia verso lo scudetto. Non è stata una settimana facile. La prestazione resta, ma i giudizi variano in base ai risultati. Io mi diverto a sentire tutte le critiche, mi fanno solo bene. La cosa strana è che i primi risultatisti sono proprio i giornalisti, quelli che il calcio lo raccontano. Fino al 75’ contro il Villarreal i critici ci stavano elogiando, almeno questo mi hanno raccontato, poi abbiamo preso tre gol ed era tutto da rifare. Ogni tanto qualcuno la dice troppo grossa sul calcio in generale. Spero che qualcuno abbia il coraggio di tornare a parlare dell'abc del calcio: lo stop, la marcatura, il passaggio... Queste cose si sono un po' perse, andiamo dietro a cose che non esistono. In Italia siamo fatti in un certo modo, abbiamo vinto 4 volte il mondiale. Per 15 anni siamo andati dietro a Guardiola, Capello ha detto giusto".

