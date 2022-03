Probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro. All. Mazzarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Baselli, Ceter, Nandez, Rog, Stroootman, Walukiewicz

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Indisponibili: Adekanye, Cataldi, Lazzari

Dove vedere Cagliari-Lazio in tv e streaming

La sfida Cagliari-Lazio verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

La Lazio è imbattuta da 15 incontri di Serie A contro il Cagliari (12V, 3N), per i biancocelesti è la serie aperta più lunga senza sconfitte contro una singola avversaria attualmente nella competizione.

Il Cagliari ha sofferto 17 sconfitte in 22 gare contro la Lazio in Serie A dall’inizio dello scorso decennio, nello stesso periodo ha perso più volte solo contro la Juventus (18).

La Lazio ha vinto tutte le ultime tre trasferte di Serie A contro il Cagliari e in generale è imbattuta da sette (5V, 2N): l’ultimo KO dei biancocelesti fuori casa contro i rossoblu in campionato risale al 19 maggio 2013, 1-0 firmato Daniele Dessena.

Il Cagliari ha ottenuto 15 punti in Serie A nel 2022 (su 25 complessivi nel torneo), meglio nel periodo hanno fatto solo Napoli (18), Verona (16) e Juventus (16); infatti, i rossoblu hanno perso solo una delle ultime otto gare di campionato (il 16 gennaio contro la Roma), dopo che avevano registrato nove KO nelle prime 16 partite sotto la gestione di Walter Mazzarri (1V, 6N).

La Lazio è imbattuta da tre trasferte di Serie A (2V, 1N) per la prima volta sotto la gestione di Maurizio Sarri – l’ultima volta che ha fatto meglio è stata nel dicembre 2020 (quattro).

Due delle sei reti realizzate su sviluppi di una rimessa laterale in questo campionato sono state segnate dal Cagliari (due anche per l’Udinese), una delle quali nell’ultima uscita, contro il Torino (con Raoul Bellanova).

La Lazio è la squadra che ha segnato più gol con tiri dall’interno dell’area avversaria in questa Serie A (49); in generale, i biancocelesti segnano una rete ogni 12 tocchi in area di rigore (complessivamente 582 nel torneo), nei cinque grandi campionati europei in corso hanno una media migliore solo Bayer Leverkusen (una rete ogni 11) e Montpellier (11) – anche il Borussia Dortmund a 12.

João Pedro è andato a segno sia nella sua prima sia nella sua ultima sfida di Serie A contro la Lazio – rispettivamente il 3 novembre 2014 (primo centro in assoluto nel massimo campionato) e il 19 settembre 2021; tuttavia, quella biancoceleste è l’avversaria che ha affrontato più volte nella competizione (11 precedenti) senza mai trovare il successo (2N, 9P).

Mattia Zaccagni è stato coinvolto in quattro gol nelle sue ultime quattro presenze di Serie A (due reti, due assist); il giocatore della Lazio ha all’attivo cinque assist nel torneo in corso, mai in una singola stagione del massimo campionato ne ha forniti di più (cinque anche nel 2019/20 e 2020/21).

La prossima sarà la 200ª presenza in Serie A per Ciro Immobile con la maglia della Lazio: tra i giocatori che hanno esordito nella competizione nell’era dei tre punti a vittoria, l’attaccante biancoceleste è quello che ha segnato di gran lunga più reti nelle prime 200 gare con una singola squadra: 142 finora, seguono Andriy Shevchenko (123 reti nelle prime 200 in rossonero) e David Trezeguet (119 con la Juventus).

