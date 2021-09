Walter Mazzarri è arrivato a Cagliari. Il tecnico con più presenze all'attivo in Serie A è pronto a diventare la nuova guida del Casteddu ed è stato intercettato all'aeroporto di Elmas, dove ha scambiato qualche battuta con i giornalisti.

Una parola ai tifosi? Le parole bisogna dimostrarle, come i sardi sanno: conosco la loro mentalità. Poche parole e tanti fatti

Serie A Tabù, sorprese e show: Inter-Sassuolo non è mai banale 07/04/2021 A 08:41

Non ci sarà, però, una conferenza stampa di presentazione. L'appuntamento è direttamente nel prossimo prepartita: "Abbiamo deciso di parlare prima della gara con la Lazio.Si parlerà di tutto".

Infine, un pensiero alla Sardegna, in cui era stato come calciatore: "E' un ricordo bellissimo. Sono vent'anni che vengo in Sardegna e sono sempre stato benissimo, e anche in quei quattro mesi quand'ero un ragazzo".

Dai tifosi, però, arrivano dei "bentornato" e qualcuno gli chiede "E l'autostima?". Divertita la risposta del mister: "A mille!".

Calciomercato 2020-2021 Napoli, Gattuso trema. E spunta il nome di Mazzarri 27/01/2021 A 07:28