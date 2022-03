Dopo Napoli ed Empoli, il Milan espugna anche la Sardegna Arena di Cagliari e vince la terza partita consecutiva per 1-0 consolidando il primato solitario in classifica. Un successo pesantissimo e maturato con una prova di sacrificio, in una partita carica di tensione e che dopo il fischio finale ha anche riservato nervosismo a causa dei soliti beceri ed inqualificabili insulti razzisti piovuti dalle tribune. Ma cosa è successo? Proviamo a ricostruirlo...

Secondo quanto ricostruito dagli inviati a bordocampo di Sky e DAZN, dopo il fischio finale Maignan e Tomori hanno udito insulti razzisti ai loro danni. Maignan, particolarmente turbato dall’accaduto, avrebbe anche risposto mostrando il gesto delle orecchie ai tifosi, un gesto che non è piaciuto ai giocatori cagliaritani in campo che hanno accerchiato i milanisti.

Si è generato un parapiglia sedato a fatica dai rispettivi staff con Joao Pedro, capitano dei sardi, che ha provato a fare da pacere e Ibrahimovic invece che ha preso subito le parti dei due compagni di colore bersaglio di insulti. Nel post gara a DAZN e Sky, il tecnico milanista Stefano Pioli ha ricostruito così l’episodio confermando gli insulti...

Purtroppo riavvolgendo il nastro, non è la prima volta che la curva del Cagliari si guadagna popolari per simili episodi deprecabili. Dai buu razzisti all’indirizzo di Romelu Lukaku nel 2019 in un celebre Cagliari-Inter, agli insulti del medesimo tenore rivolti a Matuidi e Kean (che esultò proprio sotto la curva rossoblù in maniera provocatoria) in un match contro la Juve, purtroppo la Sardegna Arena non è nuovo a simili situazioni sconcertanti nel 2022. E per una strana ironia della sorte tutto questo capita proprio nella settimana in cui la Lega Serie A, in concomitanza con la XVIII Settimana contro il razzismo - che si celebra dal 15 al 21 marzo 2022 – ha lanciato la campagna ‘Keep Racism Out’.