Probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Baselli, Dalbert; Keita, Joao Pedro. All. Mazzarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ceter, Nandez, Rog, Strootman, Walukiewicz

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli

Indisponibili: Bakayoko, Kjaer

Dove vedere Cagliari-Milan in tv e streaming

La sfida Cagliari-Milan verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 36 partite di Serie A giocate contro il Milan (2-1 il 28 maggio 2017, con Rastelli in panchina, a segno João Pedro, Lapadula e Pisacane): nel parziale ben 27 successi rossoneri e otto pareggi.

Il Cagliari ha subito gol in tutte le ultime 11 partite casalinghe contro il Milan in Serie A; i sardi hanno una striscia aperta più lunga solamente contro la Roma, da cui hanno subito almeno una rete in tutte le ultime 15 gare interne nella competizione.

Dopo una serie di cinque gare di imbattibilità (2V, 3N), il Cagliari ha perso senza segnare le ultime due partite di campionato (0-3 contro la Lazio e 0-2 contro lo Spezia); già a dicembre sotto la guida di Walter Mazzarri i rossoblù hanno perso tre gare di fila senza segnare.

Il Cagliari non ha segnato nell’ultima partita casalinga di Serie A e non rimane due gare interne senza gol nella competizione dallo scorso maggio, contro Fiorentina e Genoa con Leonardo Semplici in panchina.

Il Milan ha vinto 1-0 le ultime due partite di campionato (contro Napoli ed Empoli) e non ottiene tre successi consecutivi senza subire reti da maggio 2021, contro Benevento, Juventus e Torino.

Il Milan è andato a segno in tutte le 14 trasferte di questo campionato e, considerando solo le singole stagioni, solamente nel 1967/68 è riuscito a segnare in 15 gare esterne di fila nel massimo campionato (15 su 15 totali in quel campionato a 16 squadre, vinto dai rossoneri).

Il Milan è sia la squadra di questa Serie A che ha trovato più conclusioni in seguito a un recupero alto (51) che quella che ha segnato più gol su azioni con almeno 10 passaggi (otto, come l’Inter) – il Cagliari non ha ancora trovato una rete in questo secondo modo.

Nessuna squadra ha segnato più del Milan nei 15 minuti iniziali di gara in questo campionato (11 gol, come Lazio e Verona), nessuna ha fatto peggio del Cagliari nello stesso intervallo (due reti, come Salernitana e Genoa).

João Pedro ha segnato tre gol in 10 sfide contro il Milan nel massimo campionato, ma tutti tra il 2017 e il 2018; nessun gol, infatti, per l’attaccante del Cagliari nelle ultime cinque partite con i rossoneri – il brasiliano ha partecipato a 14 gol in questo campionato (10 reti, quattro assist), il 50% delle reti della propria squadra, percentuale record nella Serie A 2021/22.

Zlatan Ibrahimovic ha segnato in tutte le ultime sette partite di Serie A giocate contro il Cagliari (otto reti totali) - l'ultimo giocatore capace di trovare il gol per otto presenze consecutive contro una singola avversaria nel massimo campionato è stato Christian Vieri, contro il Perugia tra il febbraio 1999 e il dicembre 2003 (12 gol in questo arco temporale contro gli umbri).

