Fine 2021 decisamente burrascosa per il Cagliari e in particolare per Nahitan Nandez. Secondo quanto riportato dall'emittante televisiva uruguaiana Telemundo, sul centrocampista rossoblù penderebbe un mandato d'arresto per violenza domestica, psicologica e patrimoniale nei confronti della sua ex compagna, madre dei suoi figli. La polizia uruguaiana, secondo quanto si apprende, non avrebbe trovato a casa Nandez che, nel frattempo, ha fatto ritorno a casa nel pomeriggio del 30 dicembre con un volo privato.

Ad

Nandez è anche positivo al Covid

Serie A 2021, i voti al calcio italiano: da Vlahovic ai "donatori" di assist 3 ORE FA

Nandez, come se non bastasse, è risultato positivo al Covid-19 come comunicato ufficialmente dal Cagliari: "Il Cagliari Calcio comunica la positività al Covid-19 del calciatore Nahitan Nandez, asintomatico e regolarmente vaccinato - si legge in una nota diffusa dal club sardo -. Nandez ha svolto dei test sanitari nell'Isola, programmati dal club per i calciatori di rientro dall'estero, che hanno dato quindi esito positivo: non è entrato in contatto con altri componenti del gruppo squadra e osserverà ora l'isolamento presso la propria abitazione".

Top 11 andata: Calha e Vlahovic punti fermi, Simeone sorpresa

Serie A Salernitana: senza un acquirente alle 24 sarà esclusione. Le ultime 4 ORE FA