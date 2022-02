Probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Ceppitelli, Obert; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro. All. Mazzarri

Ad

Squalificati: nessuno

Europa League Xavi: "Per il Barça è esasperante non essere in Champions" 19 ORE FA

Indisponibili: Carboni, Ceter, Lovato, Nandez, Rog, Strootman, Walukiewicz

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lobotka, Lozano, Politano, Tuanzebe

Cagliari-Napoli, dove vederla in tv e streaming

La sfida Cagliari-Napoli verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Napoli è rimasto imbattuto in 22 delle ultime 23 sfide contro il Cagliari in Serie A (16V, 6N), mantenendo 12 volte la porta inviolata – l’unico successo sardo è arrivato nel settembre 2019 (1-0 in casa dei partenopei grazie al gol di Lucas Castro).

Il Napoli ha vinto le ultime sei trasferte contro il Cagliari in campionato, i partenopei non hanno mai ottenuto sette successi fuori casa di fila contro una singola squadra in Serie A.

Il Cagliari ha perso solo un match nel 2022 in Serie A (3V, 2N), solo Napoli (4V, 2N) e Juventus (3V, 3N) sono ancora imbattute nel nuovo anno solare in campionato.

Dopo i successi per 2-0 fuori casa sia contro Bologna che Venezia, il Napoli potrebbe mantenere la porta inviolata in tre trasferte di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2019.

Il Napoli è la squadra che ha subito meno gol (17) in questo campionato; cinque delle precedenti sei squadre ad aver incassato al massimo 17 reti dopo 25 gare stagionali di Serie A sono riuscite a vincere lo Scudetto a fine torneo, unica eccezione proprio il Napoli nel 2017/18.

Da una parte il Cagliari è la squadra che ha subito più gol su sviluppi di calcio piazzato (20) in questa Serie A, dall’altra solo l’Inter (18) ha segnato più reti del Napoli (17) su calcio da fermo.

Il Napoli è la squadra che ha calciato più rigori in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei (10), realizzandone sette.

Leonardo Pavoletti ha segnato tre gol nelle sue ultime quattro partite in campionato. L’attaccante classe ’88 ha collezionato sei presenze, senza segnare alcun gol, con la maglia del Napoli in Serie A tra gennaio e maggio 2017.

Dries Mertens ha realizzato 10 gol contro il Cagliari in Serie A, inclusa una tripletta al Sant’Elia nel dicembre 2016 - solo contro il Bologna (11) ha segnato di più nel torneo.

Lorenzo Insigne (1443) è l'attaccante con il minutaggio più elevato tra quelli che non hanno segnato gol su azione in questo campionato. Quattro delle sei reti del fantasista partenopeo contro il Cagliari in Serie A sono arrivate su rigore, almeno il doppio che contro qualsiasi altra dal dischetto.

Fantacalcio: i consigli per la 26a giornata di Serie A

Europa League Napoli, ansia Osimhen: botta e niente allenamento, Barça a rischio IERI A 12:14