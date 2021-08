Cagliari-Spezia, partita valida per la prima giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Sardegna Arena di Cagliari lunedi 23 agosto alle ore 18.30.

Probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Godin, Carboni; Zappa, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; João Pedro, Pavoletti. All. Semplici

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ladinetti, Rog

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Nikolaou, Erlic, Hristov; Amian, Maggiore, Kovalenko, Bastoni; Verde, Mraz, Colley. All. Thiago Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Leo Sena

Cagliari-Spezia, dove vederla in tv e streaming

La sfida Cagliari-Spezia verrà trasmessa da DAZN, che detiene in esclusiva i diritti della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Lo Spezia è rimasto imbattuto nelle due sfide dello scorso campionato contro il Cagliari: pareggio per 2-2 all’andata in Sardegna e vittoria per 2-1 al Picco nella gara di ritorno.

Il Cagliari ha vinto solo una delle sue ultime otto gare d’esordio stagionale in Serie A: 2-1 contro l’Atalanta nel 2013 (2N, 5P).

Lo Spezia ha perso la sua gara d'esordio in Serie A nella scorsa stagione (1-4 vs Sassuolo). I liguri, però, hanno vinto la loro prima trasferta nella massima serie, diventando la seconda squadra a ottenere il successo alla prima gara esterna assoluta nella competizione nel XXI secolo, dopo il Chievo di Delneri nel 2001.

Il Cagliari non ha trovato la via del gol nelle ultime tre partite di campionato, l’ultima volta che non ha segnato per quattro match di fila in Serie A risale al luglio 2020.

Lo Spezia è imbattuto da tre gare di campionato (1V, 2N), i liguri non hanno mai registrato quattro match di fila senza sconfitta in Serie A.

Tra le squadre presenti nella Serie A 2021/22, lo Spezia è quella che subisce gol da più partite consecutive (16).

Il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha vinto una sola partita da allenatore in Serie A, nel giorno del suo esordio da tecnico nel torneo (3-1 del Genoa contro il Brescia nell’ottobre 2019). In quell’occasione tutte le tre reti dei rossoblu arrivarono da giocatori subentrati dalla panchina.

João Pedro (41 gol) è il miglior marcatore brasiliano nelle ultime tre stagioni nei Top-5 campionati europei (dal 2018/19) - l’attaccante classe ’92 potrebbe diventare il 5° giocatore nella storia del Cagliari a segnare in ben sette stagioni diverse in Serie A, dopo Luigi Riva (12) Daniele Conti (11), Nene (10) e Ricciotti Greatti (sette).

Nel 2021 Razvan Marin è il giocatore che ha creato più occasioni da gol su calcio piazzato in Serie A (31) - più in generale solo Ruslan Malinovskiy (59) ha mandato i compagni al tiro più volte del centrocampista del Cagliari (55) nel periodo.

Nove delle 11 reti di M'Bala Nzola in Serie A sono state messe a segno nel girone d’andata, incluso il gol del pareggio per il definitivo 2-2 dello Spezia contro il Cagliari lo scorso novembre alla Sardegna Arena.

