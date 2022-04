Cagliari-Verona, match d'apertura della 35ª giornata di Serie A (insieme a Napoli-Sassuolo), si è concluso sul punteggio di 1-2 alla Unipol Domus. Reti di Barak e Caprari per gli scaligeri nel primo tempo, poi Joao Pedro riapre l'incontro con una punizione al bacio, ma invano. Rumoreggiano i tifosi sardi al termine dell'incontro, e ne hanno ben donde: il Cagliari resta intruppato al quartultimo posto sempre a soli tre punti da Genoa e Salernitana, in attesa che giochino. Le prossime tre partite contro gli stessi granata, Inter e Venezia diventano decisive per le sorti rossoblu. Il Verona invece gongola e abbatte la soglia dei 50 punti per la terza volta nella storia.

Vero anche che il risultato appare eccessivamente bugiardo nel primo tempo, quando il Cagliari si è procurato due occasioni nitide per trovare l'eventuale pareggio. Entrambe però tramortite sulla traversa: prima Altare su corner, poi un missile di Keita, tutti e due con tanto di deviazione impercettibile di Montipò. Gli scaligeri hanno punito le troppe distrazioni difensive dei padroni di casa, prima con Barak servito dal grande ex di turno Simeone, poi con una diagonale micidiale di Caprari. I rossoblu si risvegliano e riaprono la partita al 57° con una punizione gioiello di Joao Pedro all'incrocio dei pali, tuttavia a seguire non creano più nulla che preoccupi la difesa gialloblu, particolarmente attenta.

Il tabellino

CAGLIARI-VERONA 1-2 (primo tempo: 0-2)

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Altare, Goldaniga (50’ Carboni); Bellanova (75’ Pereiro), Deiola (45’ Rog), Marin (45’ Nandez), Grassi, Dalbert; Keita (50’ Pavoletti), Joao Pedro. All.: Mazzarri.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Tameze, Ceccherini (73’ Sutalo), Casale; Faraoni, Hongla (65’ Gunter), Ilic (65’ Veloso), Depaoli; Caprari (84’ Retsos), Barak (65’ Lasagna); Simeone. All.: Bocchetti.

ARBITRO: Daniele Orsato

GOL: Barak 8’ (V), Caprari 44’ (V), Joao Pedro 57’ (C)

ASSIST: Simeone (V, 8’ Barak)

AMMONITI: Barak (V), Tameze (V), Pavoletti (C), Hongla (V), Simeone (V), Carboni (C)

ESPULSI: -

NOTE: minuti di recupero (1’ primo tempo, 6’ secondo tempo)

La cronaca in 6 momenti chiave

08 -GOL VERONA, SUBITO IN VANTAGGIO CON BARAK! Ennesima distrazione difensiva dei padroni di casa, Simeone mette in mezzo per il trequartista ceco che a tu per tu con Cragno insacca. 0-1 HELLAS.

25 - ALTARE COLPISCE LA TRAVERSA! Colpo di testa del difensore rossoblu su calcio d'angolo, Montipò sbaglia il tempismo dell'intervento e può solo smanacciare. Ma il portiere del Verona viene salvato dal legno.

37 - TRAVERSA DI KEITA!!! Missile che si stampa sul legno, provvidenziale Montipò, che è riuscito a toccare con la punta delle dita quanto basta. Dalbert ha la palla tra i piedi sulla ribattuta a porta mezza sguarnita, ma la conclusione viene murata.

44 - GOL VERONA NEL MOMENTO MIGLIORE DEL CAGLIARI, 0-2! I sardi protestano per un fuorigioco, ma Lovato ha tenuto in linea Caprari, che va in dribbling e con una diagonale di destro trafigge Cragno.

57 - JOAO PEDRO SU PUNIZIONE!! GOL DEL CAGLIARI, SI RIAPRE LA PARTITA, 1-2!! Esecuzione deliziosa all'incrocio alla sinistra di Montipò, che non può nulla.

76 - FARAONI VICINO AL 3-1! Conclusione di potenza alla sinistra di Cragno, fuori di poco.

